Мультфильм «Мавка. Лесная песня» едет на европейский питчинг полнометражных анимационных фильмов

Об этом сообщает пресс-служба Film.ua

8-10 марта в Бордо (Франция) творческая команда «Мавки» – продюсеры Ирина Костюк, Анна Елесеева и Егор Олесов, а также художник по костюмам фильма Ольга Навроцкая – проведут презентацию проекта участникам Cartoon Movie - продюсерам, бродкастерам, дистрибьюторам и инвесторам всего мира.

Форум Cartoon Movie проходит с 1999 – это питчинг и ко-продакшен форум, на котором каждый год представляют около 50-ти отобранных организаторами европейских полнометражных мультфильмов на разных стадиях готовности: концепт, разработка или производство. В 2017 на Cartoon Movie будут представлены 56 проектов: среди них впервые украинский проект – «Мавка. Лесная песня» в категории «концепт».

«Мавка. Лесная песня» - полнометражный мультфильм украинской студии Анимаград (FILM.UA Group), который сейчас находится на стадии творческой разработки. Мультфильм создают по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки, а также на основе украинских мифов и культурных традиций.



Мультфильм «Мавка. Лесная песня» выиграл9-й конкурс Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета. Ориентировочная дата премьеры «Мавка. Лесная песня» в украинских кинотеатрах – конец 2018 – начало 2019 года.



