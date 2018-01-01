Монстр показал лицо: новый трейлер фильма Дель Торо

В сети появился новый трейлер фильма Гильермо Дель Торо «Форма воды». По мнению критиков, которые успели посмотреть фильм на Венецианском кинофестивале, это лучшая работа режиссера со времен феноменального «Лабиринта Фавна».
По сюжету, в чудище морское влюбляется глухонемая девушка, подрабатывающая в лаборатории уборщицей (прекрасная Салли Хокинс из «Веры Дрейк»). В роли американского человека-амфибии снялся Даг Джонс, прославившийся ролями роботов, инопланетян и прочих сказочных созданий – актер уже снимался ранее у Дель Торо в дилогии «Хэллбой».
Этот нечеловеческий роман разворачивается в антураже 1963 года, который выписан, как и всякий исторический антураж у Дель Торо, скрупулезно и с любовью.
Однозначно, это одна из наиболее волнующих премьер зимы: в украинский кинотеатральный прокат «Форма воды» выйдет 22 февраля 2018 года.