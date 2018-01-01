Монстр показал лицо: новый трейлер фильма Дель Торо

По сюжету, в чудище морское влюбляется глухонемая девушка, подрабатывающая в лаборатории уборщицей (прекрасная Салли Хокинс из «Веры Дрейк»). В роли американского человека-амфибии снялся Даг Джонс, прославившийся ролями роботов, инопланетян и прочих сказочных созданий – актер уже снимался ранее у Дель Торо в дилогии «Хэллбой».

Этот нечеловеческий роман разворачивается в антураже 1963 года, который выписан, как и всякий исторический антураж у Дель Торо, скрупулезно и с любовью.

Однозначно, это одна из наиболее волнующих премьер зимы: в украинский кинотеатральный прокат «Форма воды» выйдет 22 февраля 2018 года.