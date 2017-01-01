«Молодость» откладывается до весны

Такое решение дирекция фестиваля согласовала с Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров FIAPF и со всеми мировыми кинофестивалями класса А и Б.

«В календаре кинофестивалей киевская «Молодость» всегда была связана с осенью. Но одновременно в октябре проходили другие выдающиеся фестивали мира: в Вене, Лондоне, Варшаве, Риме. Перенос сроков проведения «Молодости» на май устраняет эту фестивальную перенасыщенность октября. Весна также раскрывает больше возможностей для расширения локаций, дополнительных интересных событий. Кроме того, май является идеальным туристическим месяцем для Киева, так это возможность с наилучшей стороны представить наш город гостям «Молодости», – заявил Владислав Лясовский, председатель Наблюдательного Совета КМКФ «Молодость».

21-22 октября 2017 состоится специальное событие «Молодость. Пролог», которое станет своего рода презентацией обновленного майского фестиваля «Молодость-47».