«Модель XL»: возлюби свою полноту

На канале «1+1» стартовал революционный проект – «Модель XL», цель которого, по словам создателей, весьма благородна. Они утверждают, что их детище призвано расширить современное понимание красоты и даже помочь простым женщинам стать более уверенными в себе и полюбить свое тело таким, какое оно есть.
«Модель ХL» действительно отличается от подобных шоу на украинском телевидении, в которых люди с лишним весом пытаются похудеть с помощью диет и тренировок. В основе драматургии таких проектов страдания душ и тел участников, в то время как «Модель ХL» – шоу, в котором героини вот-вот взойдут на пьедестал, но без пыток и истязаний.
В определенном смысле такой подход к человеческому телу наименее репрессивен и бодипозитивен, тем более что в Украине, по словам представителя Министерства здравоохранения, ожирением страдает каждая четвертая женщина. "Большая часть людей (26 процентов женщин и 16 процентов мужчин) в Украине страдают от избыточного веса, – говорит Виктор Шафранский. – Основная причина в том, что большая часть нашей популяции ведет нездоровый образ жизни, мало двигается и имеет нездоровые привычки в питании".
Вместе с тем шоу на «1+1» не предусматривает физических трансформаций своих героинь – речь идет об их участии в индустрии красоты. Андре Тан, член жюри этого проекта, запускает коллекцию одежды для женщин с пышными формами и призывает других дизайнеров поступать так же. Иными словами, речь идет о «легализации» людей с лишним весом и, возможно, влиянии на общественное сознание через индустрию красоты. Следует отметить, что полнота человека часто становится причиной дискриминации и издевательств со стороны окружающих. Образы толстяков высмеиваются со Средневековья, начиная от раблезианских «Гаргантюа и Пантагрюэля» и заканчивая «Тремя толстяками» Юрия Олеши. Людям с лишним весом достается по сей день, несмотря на эпидемию ожирения во всем цивилизованном мире. На самом деле причиной лишнего веса часто являются заболевания и стресс, которого в Украине хоть отбавляй.
Член жюри «Модель ХL» Екатерина Осадчая заявляет, что участницы должны научиться любить свое тело и понять, что они красивы. Более того, несмотря на то что в Украине не существует модельного бизнеса «плюс сайз», участницы шоу – будущие модели.
Невозможно прогнозировать профессиональное будущее этих девушек, но очевидно, что терроризируемое полное тело требует легализации. Может казаться, что полнота – это всего лишь лишние килограммы плоти. На самом же деле эти килограммы тянут за собой комплекс неполноценности и непрекращающиеся с самого детства издевательства. Такие люди – самая доступная жертва травли, и это не только современная драма.
Вспомним тучного мальчика из романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух», которому суждено погибнуть на затерянном острове. Или Мальчиша-Плохиша, который выглядит значительно упитаннее костлявого Кибальчиша. В отношении девушек террор стройных еще более жесток. В патриархальном обществе женщина вынуждена соответствовать стандарту сексуальности, который в настоящее время включает в себя стройность и подтянутость. В фитнес-клубах десятки тысяч женщин сосредоточены на тренинге ягодиц и ног. Их идеал – тело без намека на жир, и неизвестно, сколько времени девушки должны проводить, тренируя сексуальные части тела, чтобы угодить мужчинам.
Оставим в стороне критику устоявшейся патриархальной традиции, хотя подобные проекты действительно увеличивают вовлеченность женщин в индустрию красоты, которая бывает к ним безжалостна и нацелена на извлечение прибыли. Очевидно другое – полнота становится вариантом нормы, а не признаком маргинальности. В западных медиашоу такие форматы популярны, а модели «плюс сайз» успешны, как и худышки. Более того, излишняя худоба времен «героинового шика» в представлении обывателей часто представляется болезненным состоянием.
Возможно, что «Модель ХL» будет не последним шоу на украинском телевидении, где не станут издеваться над «не такими» людьми. Расширение нормы в отношении тела – это, несомненно, значительное явление в нашем обществе и, стоит отметить, неизбежное. Успехи «неидеальных» девушек помогут десяткам тысяч других женщин избавиться от нелюбви к себе.