«Модель XL»: возлюби свою полноту

В определенном смысле такой подход к человеческому телу наименее репрессивен и бодипозитивен, тем более что в Украине, по словам представителя Министерства здравоохранения, ожирением страдает каждая четвертая женщина. "Большая часть людей (26 процентов женщин и 16 процентов мужчин) в Украине страдают от избыточного веса, – говорит Виктор Шафранский. – Основная причина в том, что большая часть нашей популяции ведет нездоровый образ жизни, мало двигается и имеет нездоровые привычки в питании".

Вместе с тем шоу на «1+1» не предусматривает физических трансформаций своих героинь – речь идет об их участии в индустрии красоты. Андре Тан, член жюри этого проекта, запускает коллекцию одежды для женщин с пышными формами и призывает других дизайнеров поступать так же. Иными словами, речь идет о «легализации» людей с лишним весом и, возможно, влиянии на общественное сознание через индустрию красоты. Следует отметить, что полнота человека часто становится причиной дискриминации и издевательств со стороны окружающих. Образы толстяков высмеиваются со Средневековья, начиная от раблезианских «Гаргантюа и Пантагрюэля» и заканчивая «Тремя толстяками» Юрия Олеши. Людям с лишним весом достается по сей день, несмотря на эпидемию ожирения во всем цивилизованном мире. На самом деле причиной лишнего веса часто являются заболевания и стресс, которого в Украине хоть отбавляй.

Член жюри «Модель ХL» Екатерина Осадчая заявляет, что участницы должны научиться любить свое тело и понять, что они красивы. Более того, несмотря на то что в Украине не существует модельного бизнеса «плюс сайз», участницы шоу – будущие модели.