MKK film service экранизирует роман Кокотюхи «Адвокат із Личаківської»

Компания MKK film service осенью приступит к съемкам художественного фильма режиссера Зазы Буадзе «Адвокат із міста Лева» по роману писателя Андрея Кокотюхи, сообщает пресс-служба продакшена.

"В проекте есть все, о чем можно мечтать: закрученный сюжет, «вкусная» историческая фактура, политическая актуальность, персонажи с неповторимым колоритом, и главный герой, у которого есть все шансы стать украинский Шерлоком Холмсом, Перри Мейсоном, Арсеном Люпеном и Эрастом Фандориным вместе взятыми", - рассказывает режиссер.

По словам продюсера MKK film service Алексея Карпенко, к участию в проекте планируется привлечь польских актеров, а также оператора-постановщика и художника-постановщика.

Напомним, события в историческом детективе Кокотюхи происходят в 1908 году. Главный герой - молодой киевлянин Клим Кошевой, который чудом спасся из тюрьмы и бежит от российской царской власти во Львов. Здесь его также арестовывает полиция - прямо у трупа известного адвоката Евгения Сойки, у которого были в городе сомнительные друзья и влиятельные враги. Кошевому невольно придется разбираться, убийство или самоубийство это было. На этом пути он встретит дерзких батяр, городских уголовных королей и российских террористов-бомбистов.

Напомним, 23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

Фото: Facebook Владимир Денисенко