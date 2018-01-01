«Миссия невыполнима: Фоллаут» в цифрах

26 июля в прокат выйдет шестая часть популярной серии боевиков. Поседевшие коллеги Тома Круза по съемочной площадке снова могут рассказывать в интервью, как он на их глазах бегал по крылу самолета, перепрыгивал разведенный мост на мотоцикле или проделывал прочие вещи, которые в эпоху CGI считаются неразумными.
Но именно за аутентичность трюков мы и любим «Миссию». А для того, чтобы составить представление о фанатиках, которые трудятся над этой серией – вот немного статистики.
– именно столько времени врачи посоветовали Тому Крузу оставаться на больничном после того, как он сломал лодыжку на съемках. – время, которое он в действительности провел на больничном прежде, чем вернуться на съемочную площадку. – высота, с которой Круз выполнил трюк HALO (high altitude, low opening): прыжок из самолета в стиле десантников, при котором парашют раскрывается на чрезвычайно низкой высоте. Актер раскрыл его лишь на высоте 600 метров. – время падения с высоты 7,6 километров до земли. Очевидно, у актера недюжинная реакция. понадобилось, чтобы снять сцену с прыжком. А вы думали, перфекционисты в команде «Миссии» обошлись бы одной попыткой? за всю историю кино выполнил прыжок HALO во время съемок фильма. Да, вы угадали. Интересно, это сайентология так на него действует? – такое количество воздушных судов, летящих близко друг к другу, уже считается опасным. кружили над одной территорией во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Фоллаут». – количество транспортных средств, между которыми Крузу пришлось лавировать на своем мотоцикле во время съемок сцены на фоне Триумфальной арки в Париже. И нет, они не стояли в пробке, а ехали быстрым потоком. прошло с момента, когда Алек Болдуин и Анджела Бассетт играли на одной площадке. В прошлый раз им достались роли Макбета и леди Макбет, а теперь – бывшего главу ЦРУ и его преемницы. спал сценарист и режиссер Кристофер Маккуорри на протяжении съемок. Если бы он сам это сказал, мы бы не поверили, но в этом нас уверяет Алек Болдуин (хотя постойте, ему-то откуда знать?) – в такое время сонная Бассетт сняла трубку и услышала предложение поучаствовать в фильме. «"Миссия невыполнима" – это же какой-то мультсериал, да?» – пробормотала она. Круз и Маккуорри работали вместе. За их плечами – фильм «Джек Ричер» и его сиквел, «Мумия», «Операция Валькирия», «Грань будущего» и предыдущая часть «Миссии». – на этом месте в сценарии первой «Миссии» должен был погибнуть герой Винга Рэймса. Он выжил благодаря вступившемуся за персонажа Тому Крузу. Сам темнокожий актер, который уже 22 года играет в фильмах этой франшизы, говорит, что его 90-летняя мать до сих пор не может поверить в такой поворот. – именно столько времени, по оценкам 3D-художников, понадобилось на то, чтобы убрать усы Генри Кавилла для съемок в «Лиге справедливости». Почему было просто не сбрить несчастную растительность? Потому что герой Кавилла в фильме «Миссия невыполнима» усат, а съемки велись параллельно. Увидев его гладковыбритым, зрители «Миссии» наверняка закричали бы: «супермэн!» – и ни за что не поверили, что Кавилл играет злодея. – за редким исключением, максимальная продолжительность жизни агентов вымышленного агентства Impossible Mission Force. Но 56-летний Круз не особенно интересуется такими цифрами – вообще-то у него уже есть идеи для двух будущих сиквелов.
Для коллажа были использованы кадры :
https://www.youtube.com/watch?v=h1DPRrt4zxc
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