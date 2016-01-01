Мировая премьера фильма Ugly Юрия Речинского состоится 30 января

Мировая премьера фильма «Январь-март» (международное название - Ugly) режиссера Юрия Речинского, который создан при поддержке Госкино, состоится 30 января на международном кинофестивале в Роттердаме, уделяющему особое внимание новаторскому и экспериментальному кино.

Как сообщает пресс-служба Госкино, драма совместного производства Украины и Австрии отобрана в конкурсную программу Bright Future ( «Светлое будущее»), в которой представлено 16 дебютных полнометражных лент со всего мира. Фильм«Январь-март», который снимался в 2014-2015 годах в Кривом Роге и Вене, - художественный дебют Речинского.

Его предыдущая работа - документальный фильм «Хворисукалюды» (2013 г.) победил на многих престижных кинофестивалях, в частности в Сараево, Лондоне, Вене, Мехико.

Роли в фильме исполнили Ангела Грегович (Сербия), Дмитрий Богдан (Россия), Лариса Руснак, Влад Троицкий, Валерий Бассель (Украина), Раймунд Валлиш и Мария Гофштеттер (Австрия). Операторами фильма выступили Вольфганг Талер (известный работой с Ульрихом Зайдлем - «Сафари», трилогии «Рай», «Импорт / Экспорт» и работой с Михаэлем Главоггером - «Смерть рабочего») и его сын Себастьян Талер ( «Мужская работа» - лучший короткометражный фильм ОМКФ-2015, «Сломя голову»).

Украинский продюсером фильма выступил владелец кинокомпании «Пронто Фильм» Максим Асадчий ( «Поводырь», «Братья. Последняя исповедь», «Импорт / Экспорт», «Нюхач», «Главная роль», «Кровянка»). С австрийской стороны производством фильма занимались Novotny & Novotny Filmproduktion в сотрудничестве с Ulrich Zeidl Filmproduktion.

Финансовую поддержку оказали Госкино, Австрийский киноинститут и телеканал ORF (Австрия). Съемки фильма стартовали в феврале 2014 года.

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»: