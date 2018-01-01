Мировая премьера фильма о Фредди Меркьюри пройдет в Лондоне

Об этом объявила студия 20th Century Fox, как сообщает The Hollywood Reporter.

Именно на стадионе «Уэмбли», самой большой спортивной арене Англии, в 1985 году, в рамках благотворительного фестиваля Live Aid, прошел один из знаковых концертов в карьере Queen. Аудитория фестиваля тогда насчитывала 72 тысячи зрителей.

Как отмечают в 20th Century Fox, все средства, вырученные от премьеры фильма, будут переданы благотворительной организации Mercury Phoenix Trust, которая борется со СПИДом. Mercury Phoenix Trust была создана участниками Queen после того, как фронтмен группы умер от СПИДа в возрасте 45 лет.

Премьера ленты «Богемская рапсодия» в Украине назначена на 1 ноября.

Напомним, в 2017 году судьба байопика была под вопросом из-за состояния здоровья режиссера ленты Брайана Сингера.