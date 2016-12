«Мир Дикого Запада», «Куорри», «Корпорация», «Дик Джентли» и другие лучшие сериалы-2016

Режиссер: Си Джей Кларксон

В главных ролях: Фэй Марси и Хелена Бонем Картер

Производство: BBC One

Мини-сериал «С любовью, Нина» – чисто британский национальный культурный феномен. Но даже если вы не знаете, кто такая Нина Стибби, не читали ее книгу (тем более, что русского перевода пока еще нет) и никогда не слышали о Мэри-Кей Уилмерс, это совсем не помешает вам расслабиться и получить искреннее удовольствие.

Итак, Уилмерс – одна из создательниц и бессменный редактор «Лондонского книжного обозрения», вот уже четверть века одного из главных культурных СМИ Британии. В восьмидесятых она берет на работу двадцатилетнюю няню-провинциалку для своих двух сыновей. Хотя Нина и бросила школу, она наблюдательна и далеко не глупа, и со временем ее книга, состоящая из писем сестре (подписанных, собственно, «С любовью, Нина»), станет национальным бестселлером. И ничего, что в этом бестселлере самые умные и колкие перья Британии выглядят в обыденной жизни напыщенными болванами. Скорее всего, так на самом деле и есть.

Даже если вам не по душе типичный британский юмор – одно из главных украшений сериала, нельзя не отметить дуэт Хелен Бонэм Картер и Фэй Марси, которая запомнилась по роли Бродяжки в последнем сезоне «Игры престолов». (Правда, в «Нине» Марси сама наивность, юмор и беззаботное очарование молодости.) И, Least But Not Last, крепкая режиссура Кларкссон – постановщицы едва ли не всех главных сериалов последнего времени. Буду удивлен, если вам не захотелось пересмотреть.