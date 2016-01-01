«Мир Дикого Запада», «Куорри», «Корпорация», «Дик Джентли» и другие лучшие сериалы-2016

Режиссеры: Джонатан Нолан, Нил Маршалл

В ролях: Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рейчел Вуд, Джеффри Райт

Производство: HBO

Определенно, «Мир Дикого Запада» – новая сенсация в мире телесериалов и очередная недосягаемая вершина, взятая каналом HBO (после «Клана Сопрано» и «Игры престолов»). Проект настолько дорогой, что следующего сезона придется ждать до 2018 года: первый «потянул» на 100 млн долларов – ровно в сто раз дороже бюджета оригинальной ленты Майкла Крайтона 1973 года.

Эта зрелищная, сложнопостановочная, переполненная спецэффектами многослойная история больше напоминает романы Филиппа К. Дика, нежели оригинальный фильм. Сериал мгновенно разделил зрителей на горячих поклонников и на тех, кто столь же категорически не принял его, и легко можно понять и тех, и других. Безусловно, «Мир Дикого Запада» если не потрясает, то как минимум подминает под себя зрителя.

Но с другой стороны, у братьев Нолан как постановщиков есть существенная проблема – у них нет сердца, а вместо него – расчетливый английский ум. А потому все, что выходит из-под их пера и хлопушки, кажется чрезмерно холодным и тщательно сконструированным, чтобы влюбиться в эти фильмы по-настоящему. Не сомневаюсь, что очевидный кумир Ноланов Стэнли Кубрик тоже внимательно изучал все свежие номера журнала New Scientist, но еще он знал что-то такое о человеческой природе и о людях, чего нам с вами знать не дано.