Минус Меган, плюс Кэтрин: чего ждать от 8 сезона «Форс-мажоров»

Новый сезон популярного сериала стартует уже завтра, 18 июля. Не каждый день одна из ведущих актрис шоу покидает его, чтобы стать герцогиней Сассекской, поэтому продолжение «Форс-мажоров» кажется особенно важным и даже судьбоносным.
Как известно, исполнившая роль Рейчел Зейн актриса Меган Маркл предпочла карьеру супруги принца Гарри, а главный мужчина шоу Патрик Дж. Адамс, чьи перспективы не так блестящи, ушел после 7 сезона, по-видимому, на режиссерскую стезю. В пилотном эпизоде 8 сезона нам представят новую героиню в исполнении Кетрин Хайгл, известной по сериалу «Розуэлл».
Эта новая героиня, по описанию самой актрисы, – «яростная и загадочная юристка, которая пробивает себе путь в агентство». Она также намекнула, что у новенькой будут напряженные отношения с Харви Спектером (Гэбриел Махт) и «сложная динамика» с Донной (Сара Рафферти). Уход двух звезд сериала также открыл путь к лидирующим ролям для двух героев – Катрины Беннет и Алекса Уильямса.
Как и многие шоу, перешагнувшие порог зрелости, «Форс-мажоры» породили южнокорейский ремейк, первый сезон которого, состоявший из 16 эпизодов, завершился в прошлом месяце. Что касается оригинала, то выбывание ведущих актеров вовсе не ставит на сериале крест, как продемонстрировал 5 сезон «Кремниевой долины».
Напомним, на днях был оглашен список номинантов на премию «Эмми».