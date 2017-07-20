Мимо кассы: 6 лучших фильмов-2017, не попавших в прокат

Режиссер: Ноа Баумбах

В ролях: Адам Сэндлер, Бен Стиллер, Дастин Хоффман, Эмма Томпсон, Грейс Ван Паттен, Сигурни Уивер

С известным допущением, Ноа Баумбаха можно назвать одним из немногих учеников и последователей Вуди Аллена – не по стилю, а по духу: у них одно и тоже умение извлекать драматургический материал буквально из воздуха, взаимная любовь к Нью-Йорку, специфический жанровый сплав мелодрамы с комедией и дар божий находить новые интонации в многократно проговоренных сюжетах.

Следом за Алленом, Баумбах возвращается к излюбленным мотивам и темам, и пока еще умудряется отыскивать всякий раз свежие краски. «История семьи Майровиц» напомнит вам триумфального «Кальмара и кита», за которого Баумбах номинировался на сценарный Оскар, только теперь дети повзрослели, и (о ужас!) у этих детишек лица Адама Сэндлера и Бена Стиллера. Если для Стиллера это уже третья работа в фильме Баумбаха, то Сэндлер сыграл здесь, пожалуй, свою лучшую роль со времен «Любви, сбивающей с ног» Пола Томаса Андерсона.

Но главное украшение фильма – это работа 80-летнего Дастина Хоффманна в роли патриарха семейства, эксцентричного и вздорного скульптора-неудачника: свою последнюю роковую ошибку в карьере и жизни он допускает, пытаюсь собрать под одной крышей всех своих детей. Умничка Баумбах, сын кинокритикессы, зарифмовал Гарольда Майровица с самой первой ролью Хоффмана в «Выпускнике» Майка Николса, которая сделала актера знаменитым. Майровиц – достойный портрет Бэнни Бреддока в старости: обаятельный неудачник, так и не сломленный жизнью, потому что постиг самое главное из искусств. Искусство жить.