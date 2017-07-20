Мимо кассы: 6 лучших фильмов-2017, не попавших в прокат

«Телекритика» начинает подводить итоги года. Начнем с фильмов, ради которых зрителям придется встать на скользкий путь пользователей пиратского контента.
Режиссер: Дэнни Бойл
В главных ролях: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл
Иногда они возвращаются, но лучше бы нет. Продолжение похождений четырех друзей в Дублине по сравнению с оригинальным фильмом 1996 года смотрится так, как будто «сорокопятку» с песней Игги Попа Lust For Life – гимна ленты «На игле», по ошибке проиграли на тридцати трех оборотах.
И дело не только в расхожем убеждении, что сиквел не может быть лучше оригинала: может, еще как может, вспомните того же «Терминатора». Главная проблема «T2: Трейнспоттинг» в очень слабом сценарии. Герои мечутся по улицам своей юности, совершая бессмысленные поступки и оказываясь в совершенно неправдоподобных ситуациях, а сюжет периодически «зависает», как обторченный Кочерыжка в исполнении Юэна Бремнера.
Режиссер: Шон Эллис
В главных ролях: Киллиан Мерфи, Джейми Дорман, Тоби Джонс
«Антропоид» – жесткий, даже жестокий фильм-реконструкция покушения на протектора Богемии и Моравии Гейдриха, которого прозвали «Пражским палачом», в мае 1942 года. Несмотря на то, что помимо чешского «Атентата» 1964 года, в семидесятых историю покушения уже экранизировал соотечественник Шона Эллиса, постановщик трех серий «бондианы» Льюис Гилберт, бывший фэшн-фотограф Эллис задумал свой еще лет пятнадцать назад и вынашивал замысел долгие годы. (Важная деталь об этом постановщике: он назвал свою собаку Кубриком.)
«Антропоид» мог бы стать любопытным контрапунктом к «Дюнкерку» Кристофера Нолана, который вышел в прокат примерно в то же время – и, кстати говоря, в обоих фильмах снялся Киллиан Мерфи.
Вместо абстрактной войны в фильме Нолана, где человек – только пешка в жестокой бойне, фильм Шона Эллиса показывает решительных людей подвига, готовых не только на самопожертвование, но и к тому, что результаты их действий приведут к массовым убийствам мирных жителей. Режиссер не собирается поберечь чувства своего зрителя: от сцен пыток в «Антропоиде» физически больно, от сцен финальной перестрелки – страшно. И никакого постмодернизма, только тщательно проработанный исторический фон, крепко сбитая драматургия, отличные актерские работы и мощный саспенс. Смотреть обязательно.
Режиссер: Ноа Баумбах
В ролях: Адам Сэндлер, Бен Стиллер, Дастин Хоффман, Эмма Томпсон, Грейс Ван Паттен, Сигурни Уивер
С известным допущением, Ноа Баумбаха можно назвать одним из немногих учеников и последователей Вуди Аллена – не по стилю, а по духу: у них одно и тоже умение извлекать драматургический материал буквально из воздуха, взаимная любовь к Нью-Йорку, специфический жанровый сплав мелодрамы с комедией и дар божий находить новые интонации в многократно проговоренных сюжетах.
Следом за Алленом, Баумбах возвращается к излюбленным мотивам и темам, и пока еще умудряется отыскивать всякий раз свежие краски. «История семьи Майровиц» напомнит вам триумфального «Кальмара и кита», за которого Баумбах номинировался на сценарный Оскар, только теперь дети повзрослели, и (о ужас!) у этих детишек лица Адама Сэндлера и Бена Стиллера. Если для Стиллера это уже третья работа в фильме Баумбаха, то Сэндлер сыграл здесь, пожалуй, свою лучшую роль со времен «Любви, сбивающей с ног» Пола Томаса Андерсона.
Но главное украшение фильма – это работа 80-летнего Дастина Хоффманна в роли патриарха семейства, эксцентричного и вздорного скульптора-неудачника: свою последнюю роковую ошибку в карьере и жизни он допускает, пытаюсь собрать под одной крышей всех своих детей. Умничка Баумбах, сын кинокритикессы, зарифмовал Гарольда Майровица с самой первой ролью Хоффмана в «Выпускнике» Майка Николса, которая сделала актера знаменитым. Майровиц – достойный портрет Бэнни Бреддока в старости: обаятельный неудачник, так и не сломленный жизнью, потому что постиг самое главное из искусств. Искусство жить.
Режиссер: Андрей Звягинцев
В главных ролях: Алексей Розин и Марьяна Спивак
Наверное, самый громкий российский фильм года, о котором говорили и писали не меньше, чем о пресловутой «Матильде» Алексея Учителя. Статус Андрея Звягинцева как фестивального режиссера международного класса автоматически делает событием каждый его новый фильм, и до последнего времени всякая новая работа так или иначе становилась им – будь то талантливая «Елена» (наверное, лучшая на данный момент лента команды Звягинцев/Роднянский/Негин/Кричман) или лукавый «Левиафан». Несмотря на то, что «Нелюбовь» прилежно облизал всякий критик, это первый фильм прославленного режиссера, на котором этот, казалось бы, отлаженный конвейер шедевров дал сбой.
В чем же неудача? Наверное, потому, что в этой назидательной притче изначально не могло быть людей: негодяи, герои и жертвы прежних фильмов если не харизматичные, то, по крайней мере, одушевленные, с понятными привычками и жестами. В «Нелюбви» персонажи строго функциональны, как фигуры на доске – это человекоподобные создания, лишенные качеств и свойств, кроме базовых потребностей, консюмеризма и свинцового равнодушия. При этом попытка противопоставить им «правильных» волонтеров почему-то не срабатывает.
Но даже с такой зияющей дырой на месте, где полагается быть сердцу, «Нелюбовь» по своим художественным достоинствам стала одним из самых важных российских фильмов года. Просто не самая удачная работа выдающегося мастера.
Режиссер: Юхо Куосманен
В главных ролях: Яаркко Лахти, Оона Айрола, Ээро Милонофф
Было бы странно ожидать в нашем прокате такой фильм, как «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» – даже с учетом поистине подвижнической деятельности прокатной компании Arhouse Traffic.
Это черно-белая, негромкая и, на первый взгляд, совершенно безыскусно сделанная лента о простом парне, пекаре из портового города Коккола на западе Финляндии, может показаться слишком минималистической даже по меркам скупого на приемы и жесты кинематографа Аки Каурисмяки. Сотканная из случайных, казалось бы, кадров и сцен, история подготовки финского боксера к самому решающему бою в своей карьере (и поныне здравствующий Олли Мяки в самом деле дрался летом 1962 года в чернокожим боксером Дэйви Муром) – наверное, самый неспортивный фильм о спорте. Вместо драмы о преодолении и победе в стиле голливудских байопиков режиссер Юхо Куосманен снял фильм фильм о любви и простых человеческих чувствах, искренний и неловкий, как его главный герой в очень точном и тонком исполнении Яаркко Лахти.
Случайные взгляды, которыми обменивается Олли со своей возлюбленной Райей, намного важнее финального поединка за звание чемпиона – в первую очередь, для самих героев. А в каждом кадре как будто застыло время молодости и невинности мира, который теперь утопает в хаосе.
Режиссер: С. Крейг Цалер
В ролях: Винс Вон, Дженнифер Карпентер, Удо Киер, Дон Джонсон
44-летний Цалер – человек эпохи Возрождения: удачливый писатель вестернов и научной фантастики, барабанщик и сонграйтер в хэви-метал-группе, сценарист и кинорежиссер, чей дебютный «Костяной томагавк», дикий, ироничный и кровавый кроссовер вестерна с фильмом ужасов удостоился самых высоких похвал.
Любопытно, что история о парне, который идет до самого конца в ситуации, когда не так-то просто и шагу ступить, перекликается с фильмом «Выстрел в пустоту» Рика Романа Во (который как раз была куплен для проката в Украине). Но если герой Николая Костера-Вальдау разыгрывает драму о человеке, который ради близких людей вынужден пройти через все круги тюремного ада, то «Драка в блоке 99» – чистой воды тюремный эксплотейшн. Сугубо жанровый художник, Цалер не заинтересован в ревизии жанра. Ему куда интереснее искать новые краски и необычные ходы в заданных рамках. На выходе фильм получился хлесткий и жестокий, как удар в голову, без единого лишнего слова, жеста либо монтажной склейки. Фильм, который со временем станет такой же вехой в своем жанре, как «Атомная блондинка» – в жанре шпионского боевика. Как говорится, запомните этот твит.
Ну, а ветераны Удо Кир в роли мелкого беса мафии и Бен Джонсон в образе начальника тюрьмы просто бесподобны.