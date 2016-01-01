Международный фестиваль короткометражек KISFF назвал победителей

Победителем национального конкурса шестого Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов KISFF 2017 стала лента «24» Станислава Бытюцкого.

Специальную награду жюри, а также приз зрительских симпатий получил фильм Анны Любинецкой «Киев Москва».Победителем международного конкурса стала французская картина «Шасс Рояль» режисеров Лиз Акока и Романа Гере.

Лучшим режиссером конкурса KISFF стал Джеро Юн с фильмом «Автостопер». Специальные награды получили грузинская картина «Три ступеньки» Йосефа «Сосо» Блиадзе и «Кино о лете» Эммануэля Маре. Лучшим фильмом по мнению зрителей стала картина «Три ступеньки».

Напомним, фестиваль проходил в этом году с 19 по 23 апреля. За пять дней на нем было представлено более 300 фильмов, объединенных в 50 программ. Ленты демонстрировались в кинотеатрах «Украина», «Лира» и Доме кино.

Фото: пресс-служба KISFF