ТЕЛЕКРИТИКА

Международная федерация кинопрессы назвала лучшим фильмом года «По ту сторону надежды»

Культура

Международная федерация кинопрессы (FIPRESSI) признала картину финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» лучшим фильмом года, сообщает издание Cultprostir.

Гран-при FIPRESSI режиссер получит на торжественной церемонии в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 22 сентября.

Фильм «По ту сторону надежды» рассказывает историю жизни сирийского беженца в Финляндии.

_

_

На Берлинале лента получила приз за лучшую режиссуру.

Украинская премьера «По ту сторону надежды» состоялась летом в рамках Одесского международного кинофестиваля, а в прокат в нашей стране фильм выйдет 11 января 2018 года.

Напомним, кинокритики не впервые признают фильм финского режиссера лучшим: в 2002 году его картина «Человек без прошлого» тоже получила Гран-при FIPRESSI.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

5 новых сериалов сентября

Культура

7 самых красивых инстраграмов знаменитых кинооператоров

Популярное на Телекритике



Дуся

Александр Роднянский: «Телевидение переживает последний этап своего существования»

Культура

5 новых сериалов сентября

Культура

7 самых красивых инстраграмов знаменитых кинооператоров

Бизнес

Гендиректором канала «Прямой» стала Евгения Захарова