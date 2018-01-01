Международная федерация кинопрессы назвала лучшим фильмом года «По ту сторону надежды»

На Берлинале лента получила приз за лучшую режиссуру.

Украинская премьера «По ту сторону надежды» состоялась летом в рамках Одесского международного кинофестиваля, а в прокат в нашей стране фильм выйдет 11 января 2018 года.

Напомним, кинокритики не впервые признают фильм финского режиссера лучшим: в 2002 году его картина «Человек без прошлого» тоже получила Гран-при FIPRESSI.