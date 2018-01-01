ТЕЛЕКРИТИКА

Мэри Джей Блайдж рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Культура

Церемония вручения премии «Золотой глобус-2018» одновременно стала акцией протеста против харассмента в Голливуде. Как и многие коллеги, певица Мэри Джей Блайдж пришла на мероприятие в черном, но рассказала, что в музыкальной индустрии ее никто не обижал. Правда, лишь потому, что в детстве она регулярно подвергалась домогательствам – и научилась себя защищать.


«Мне приходилось бороться с домогательствами начиная с пятилетнего возраста и до 17 лет», – рассказала певица в интервью на красной дорожке. «К тому времени, как я попала в музыкальный бизнес, я научилась вести себя в стиле "не трожь, иначе убью!"».

О своих коллегах, которым повезло меньше, Блайдж говорит: «Они жили с этим так долго, бог знает, как долго. Но сейчас они заявили о себе и наконец освободились». Певица подчеркнула, что поддержка очень важна для женщин, которые озвучили обвинения в адрес Харви Вайнштейна, Бретта Рэтнера и других голливудских деятелей.

Блайдж была номинирована на «Глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме Netflix «Ферма Мадбаунд», однако статуэтка досталась Эллисон Дженни, исполнившей роль матери главной героини в ленте «Я, Тоня».

Мэри Джей Блайдж – исполнительница в жанрах соул и хип-хоп, завоевавшая за свою 25-летнюю карьеру 9 наград «Грэмми».

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