Мэрайя Кэри снова выступит на Таймс-сквер после прошлогоднего фиаско

Во время исполнения хита 1991 года “Emotions” Мерайя призывала фанатов петь вместе с ней и вроде спасла ситуацию, но на середине композиции “We Belong Together” певица вдруг опустила микрофон… а песня продолжилась. Всем было ясно, что звезда выступала под фонограмму. “Я пытаюсь показать, в какой я хорошей форме”, – сказала в какой-то момент растерянная Кэри.

Позднее звезда и ее представители обвинили в случившемся фиаско звукорежиссеров Dick Clark Productions, на что получила встречное обвинение в недостаточной подготовке самой певицы. В этом году обещают, что выступление артистки обойдется без происшествий.

Во время концерта на Таймс-сквер в ночь с 31 декабря по 1 января 2018 года до традиционного падения новогоднего шара выступят также Камила Кабельо, Ник Джонас и группа Sugarland.

Последний альбом певица выпустила в мае 2015 года и в том же году на Аллее славы в Голливуде появилась звезда с ее именем. С тех пор, кроме громкого развода с миллиардером и обсуждения в СМИ ее лишнего веса, информации о карьере почти нет. 10 месяцев назад Мерайя выпустила клип I don't. Ее песня All I want for Christmas is you признана самой прослушиваемой рождественской песней 2017 года по данным стримингового сервиса Spotify.