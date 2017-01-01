Марина Абрамович наконец-то станет оперной певицей

Она мечтала об этом последние 30 лет. Только не подумайте, что художница решила оставить нас без своих знаменитых перформансов.
Марина Абрамович заявила, что задуманный ею 30 лет назад фильм «Семь смертей» станет оперой. Сама Абрамович хочет исполнить роль своей музы, певицы Марии Каллас. Как следует из названия, в проекте героиня Каллас будет умирать во время семи разных опер. По словам Абрамович, это символично, потому что сама оперная легенда умерла от разбитого сердца – как и многие из ее классических героинь.
Ранее в числе возможных режиссеров «Семи смертей» называли Романа Полански («Пианист») и Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший»). Несмотря на то что оба они больше не связаны с проектом, выступления Абрамович будут все же сниматься на камеру и транслироваться как часть шоу, сообщает Dazed.
Опера «Семь смертей» будет впервые поставлена в Мюнхене в 2020 году. Марине Абрамович к тому времени исполнится 73 года. По словам самой художницы, в последнее время она часто задумывается о том, что еще может успеть. «Я осознаю, что это последний этап моей жизни», – говорит она.
Напомним, в июне 2017 года Марина Абрамович прочитала лекцию в киевском PinchukArtCentre. Выступление «крестной мамы перформанса» вызвало настоящий ажиотаж: послушать его пришли сотни людей, среди которых преобладали студенты.
Что касается давней героини Абрамович, Марии Каллас, то художница весьма справедливо считает ее трагической фигурой. В числе знаменитых партий оперной дивы были леди Макбет, Изольда, Анна Болейн, Медея и другие героини с печальной судьбой. В 60-х все газеты писали о романе Каллас с магнатом Аристотелем Онассисом, который позже ушел от нее и женился на Жаклин Кеннеди. Оперная певица умерла в возрасте 53 лет от сердечного приступа.