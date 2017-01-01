Марина Абрамович наконец-то станет оперной певицей

Опера «Семь смертей» будет впервые поставлена в Мюнхене в 2020 году. Марине Абрамович к тому времени исполнится 73 года. По словам самой художницы, в последнее время она часто задумывается о том, что еще может успеть. «Я осознаю, что это последний этап моей жизни», – говорит она.

Напомним, в июне 2017 года Марина Абрамович прочитала лекцию в киевском PinchukArtCentre. Выступление «крестной мамы перформанса» вызвало настоящий ажиотаж: послушать его пришли сотни людей, среди которых преобладали студенты.

Что касается давней героини Абрамович, Марии Каллас, то художница весьма справедливо считает ее трагической фигурой. В числе знаменитых партий оперной дивы были леди Макбет, Изольда, Анна Болейн, Медея и другие героини с печальной судьбой. В 60-х все газеты писали о романе Каллас с магнатом Аристотелем Онассисом, который позже ушел от нее и женился на Жаклин Кеннеди. Оперная певица умерла в возрасте 53 лет от сердечного приступа.