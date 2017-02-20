Малкович, Коваль и др.: кто удостоился Шевченковской премии в 2017-м

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил победителей 2017 года.Об этом «Украинской правде. Життя» сообщил член комитета премии, литературовед и издатель Ростислав Семкив.

Премию дают за вклад в развитие культуры и искусства. Так, в номинации «Литература, публицистика, журналистика» победил поэт Иван Малкович. Премия присуждена за книгу стихов «Подорожник с новыми стихами».В номинации «Визуальные искусства» отметили Николая Малышко за художественный проект «Линия» (скульптура), вноминации «Музыкальное искусство» - Богдану Фроляк (симфония-реквием «Праведная душа ...», хоровая кантата «Цвет», музыкальное произведение «Приснится сон мне»).

Наградой за «Киноискусство» отмечен Степан Коваль за анимационный сериал «Моя страна - Украина».

Все они официально станут лауреатами, после того как президент Петр Порошенко подпишет соответствующий указ.

Отметим, ежегодно в рамках премии присуждается до пяти наград. Поскольку в этом году победитель в театральной отрасли не был избран, лауреаты получат по 240 тыс грн. Общая сумма вознаграждения составляет 960 тыс. грн.

В состав комитета по присуждению премии вошли в этом году: писатель Сергей Жадан, актриса Ада Роговцева, журналист и телеведущий Юрий Макаров, певец Тарас Петриненко, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк, литературовед и издатель Ростислав Семкив и др. А возглавил его писатель Юрий Щербак.

Напомним, в 2016 году премию им. Шевченко по литературе получил Левко Лукьяненко за собрание сочинений в 13 томах «Путь к возрождению», а в сфере кинематографа - Олег Сенцов.

Фото: charivne.info