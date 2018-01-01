Майянцы на мотоциклах: завтра выходит спин-офф «Сыновей анархии»

Трейлер местами обещает забавное зрелище – все-таки мир калифорнийских подпольщиков с их прыгающими лоурайдерами и боевыми прикидами на беглый взгляд выглядит весело и не слишком агрессивно, – а местами нас ждут флешбэки в первый «Сикарио», потому что за ярким фасадом, как обычно, скрывается мир ультранасилия.

На днях Amazon Video презентовала боевик об агенте ЦРУ Джеке Райане, которого в этой инкарнации сыграл Джон Красински («Тихое место»).