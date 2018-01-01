ТЕЛЕКРИТИКА

Майянцы на мотоциклах: завтра выходит спин-офф «Сыновей анархии»

Культура

4 августа на телеканале FX стартует сериал «Майянцы» («Мотоклуб майя»), действие которого происходит спустя два с половиной года после событий «Сыновей анархии».


Кто о чем, а FX опять о субкультурах. Героями нового шоу канала станут члены группировки «Мотоклуб Майя» под предводительством Иезекиля «Изи» Рейеса (Джей Ди Пардо). Жестокая расправа местных бандитов резко изменила его жизнь, и вместо учебы в колледже Изи ждут, что называется, предметы уголовные.

Трейлер местами обещает забавное зрелище – все-таки мир калифорнийских подпольщиков с их прыгающими лоурайдерами и боевыми прикидами на беглый взгляд выглядит весело и не слишком агрессивно, – а местами нас ждут флешбэки в первый «Сикарио», потому что за ярким фасадом, как обычно, скрывается мир ультранасилия.

На днях Amazon Video презентовала боевик об агенте ЦРУ Джеке Райане, которого в этой инкарнации сыграл Джон Красински («Тихое место»).

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