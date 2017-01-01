Майкл Фассбендер снимется в украинском фильме

Звезда фильмов «Кредо убийцы», «Чужой: Завет» и «Бесславные ублюдки» Майкл Фассбендер может сняться в первом независимом украинском фильме, который ориентирован на прокат в США. Это экшн-комедия про американца, который приезжает в Украину и сталкивается с чуждой для него культурой.
Съемки фильма ведутся студией KOOKSA FILM в Днепре, без внешнего продюсирования и спонсорства. Основной язык – английский. Продюсер «Майора Кримпая» Юлианна Пахний рассказала «Телекритике», что фильм снимается на деньги инвестора – владельца студии, а также на свои собственные средства.
Также она сообщила, что в фильме примет участие голливудская звезда – на данный момент ведутся переговоры с Майклом Фассбендером («Чужой: завет», «Кредо убийцы», «Бесславные ублюдки», «Макбет») и Джейсоном Биггсом, известным по главной роли в серии фильмов «Американский пирог». Прокатный рейтинг фильма – R (18+), и по словам создателей это будет "взрослая история, не лишенная крепкого словца и легкой эротики, необходимых для продвижения сюжета, а не пустой провокации".
Выход фильма анонсирован на 2019 год. Сюжет строится вокруг иллюстратора по имени Дэвид – автора скандального комикса, персонаж которого, Майор Кримпай, становится интернет-мемом. Преследуемый обществом и гражданскими активистами, Дэвид решает начать жизнь с чистого листа и переезжает в Украину – страну, о которой он ничего не знает, но которую считает опасной и дикой.