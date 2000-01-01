Мадам ЖуЖу - о культуре травести, образе Верке Сердючке и телеканале СТБ

Конечно. Там общество построено как сообщество индивидуумов, а не коллективное создание. В каждом человеке с детства культивируют эгоизм. То есть это общество эгоистов. Поэтому каждый человек – индивидуальная личность. И собирается группа людей с одинаковыми интересами, и у них развивается своя культура, свой клуб. А здесь прошло какое-то время, выросло поколение людей без коллективистского кода, заложенного с детства. Люди уже другие. Даже без Европейского Союза все было бы также. Это все очень условно. Здесь очень много вещей, которые мы наблюдаем каждый день, но они не сопоставимы с тем, что мы видим в Европе. Мы на краю. Так всегда будет. Даже в историческом плане, в 17 веке, например, Европа была вся в ужасе, потому что тут, на этой территории, католические органы не всегда придерживались энциклик и булл, которые присылали из Рима. То есть они уже тогда здесь делали, что хотели, Папу Римского не слушали. А теперь? Это все только потому, что мы на периферии сознания. С этим надо смириться.