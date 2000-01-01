Мадам ЖуЖу - о культуре травести, образе Верке Сердючке и телеканале СТБ

Мадам Жужу - сценический псевдоним и альтер-эго белорусского журналиста и дизайнера Эдуарда Тарлецкого, который уже почти десять лет живет в Украине. «Телекритика» поговорила с шоуменом о культуре травести, сексуальности, украинском телевидение и движении сексуальных меншинств, а также о закрытых секс-вечеринках и интернете как инструменте cамообразования.
Это вопрос терминологии. В бывшем СССР, где не было никаких субкультур, начали использовать этот итальянский термин– травести, который всегда использовался в театре для обозначения определенных амплуа. Актрисы женщины играли мальчиков. Но вообще дрэг и травести - это одно и то же, два термина, обозначающие одно явление. Мне больше нравится «дрэг».
Нет, оно больше передает смысл происходящего. С термином «травести» всегда возникает путаница. Слово «травести» приобрело сексуальный подтекст, якобы люди переодеваются для того, чтобы вызвать какие-то сексуальные желания, например, чтобы завоевать другого мужчину. Эта сексуальная подложка мне не нравится. А термин «дрэг» четко дает понять, что это искусство ради искусства. Конечно, любое искусство должно быть актуальным, и обязательно иметь какую-то эротическую составляющую, но не ставить себе за цель сексуальное удовлетворение своих желаний. Это уже не дрэг, а что-то другое. А вообще я не знаю, зачем писать об этом. Так мало людей этим интересуется. Я за то, чтобы в Украине использовали термин «дрэг». Термин «травести» неточный, он не передает всей сути.
- Я придерживаюсь такой мысли, что мы живем на краю цивилизации и все, что у нас происходит - это проекция, пародия, подражание тому, что происходит в центре цивилизации. Отношение у людей меняется благодаря интернету. Чем больше люди пользуются интернетом, тем больше они узнают. Отношение менялось всегда. Лет 10 назад было одно отношение, сейчас - совсем другое. Я такого исследования никогда не проводил. Я все-таки сам являюсь объектом исследования.
Обычному человеку сложно понять, зачем кто-то переодевается в женскую одежду.
- Некоторые люди переодеваются, потому что у них есть какая-то внутренняя потребность. Не для того, чтобы кого-либо развлечь, а чтобы успокоить себя. Это у них нужно спрашивать, как меняется отношение к травести. В начале 2000х у меня приятель был, мы дуэтом выступали в Минске, и не было никогда никакого негативного отношения к нам. Тогда люди мало пользовались интернетом и не понимали, что в мире существует много чего еще. Но могли побить на улице, если мальчик оденется в женское платье. В Киеве и сейчас могут.
И сейчас нет.
- А может это сейчас и не нужно. Может, это было нужно в эпоху до интернета. Главная проблема - передача информации. Какой-то известный человек признается, и гей-сообщество это приветствует. В конце 80х и в 90х это нужно было. Люди по-другому относились. Сейчас можно получить информацию по любым вопросам. Каминг-ауты не имеют никакого значения. Если лет 15-20 назад гей или лесбиянка сказали бы «вот смотри, известные люди тоже такие, значит, и мы нормальные». А теперь родители все могут найти в интернете. Есть научные труды, научно-популярные статьи. Не надо улучшать отношение общества через каминг-ауты известных личностей. У меня подружка съездила на конференцию, посвящённую проблемам критических дней у лесбиянок в Берлине, психологическим аспектам этого вопроса. У всех сейчас есть видеокамеры, и обычные люди могут, проведя какую-то определенную работу, узнать, кто с кем встречается. Зачем это? Под гражданским обществом я имел в виду общественные организации, взаимоотношение людей с государственными органами. Здесь люди могут реально повлиять на решения местной власти. Если не понравится что-то жителям Подола, они будут бунтовать – не стройте дом, не вырубайте деревья. В Белоруссии это невозможно. Там есть государство, и есть налогоплательщики-рабы.
Были конечно, но не так масштабно. Это были свадьбы, корпоративы. Такой уровень. Андрей Данилко – комедийный актер. Он сам себя не ассоциирует с дрэг-культурой.
Я не знаю почему, это вопрос к Андрею. Есть разные рейтинги, в том числе и топы «дрэг-квин» тоже, Верка Сердючка входит в топ самых-самых дрэг-квин за все время по всему миру. В прошлом году в Люксембурге состоялся благотворительный концерт Eurovision Gala Night с участием известных артистов дрэг, участников Евровидения - Даны Интернешнал, Кончиты Вурст.Верка Сердючка там тоже была. Андрей не хочет себя с этой культурой ассоциировать, он называет Верку эстрадным персонажем. Он не исследователь, а объект изучения. И имеет право ассоциировать себя как хочет.
В первую очередь это огромный талант Андрея Данилко. Плюс — это удачное соединение музыки и визуального образа. Все это привело к тому, что вот этот смешной персонаж стал таким популярным. Это уникально для всего мира, что главная суперзвезда в Украине, главная поп-стар – это Верка Сердючка. Сердючку любят все. Даже на вечеринках с понтами и мажорами все грустят, пока не зазвучит Сердючка. Это поп-звезда номер один. Я считаю, что это очень большой плюс для украинцев, что человек в таком амплуа достиг такого большого успеха.
Несколько раз был. Но у меня проблемы с украинским языком, и я очень комплексую. Воспринимают нормально. Веселее всего было в Тернополе. Я выступал в Бункермузе, есть у них такое пространство. Ресторан, выставочное залы, бары, клуб, очень интересные мероприятия.
Я не думаю об этом. Я мало общаюсь с Монро. Мне не интересно. Каждый выбирает себе круг общения, чтоб интересно было.
Прекрасный опыт. Да, меня позвали. Я так понимаю, что по франшизе у них должен был быть такой персонаж. В этом шоу должны присутствовать представители всех социальных групп, разных профессий. Это же франшиза, при покупке прав на проект будет указано, что должны быть гей, лесбиянка, дрэг-квин, феминистка, трансвестит. Для того, чтобы охватить большую аудиторию, чтоб как можно больше социальных групп привлечь.
Нет, там все галдят все время, каждый что хочет, то и говорит. Снимают одновременно на четыре камеры, как только первый гость открывает дверь. Съемка длится несколько часов, без перерыва. А потом они уже монтируют. Это чистая импровизация. Украинское телевидение отличается в лучшую сторону от российского. Здесь очень много таких проектов, студий. Они достигли большого профессионализма. Я наблюдал за съёмочной группой, и сразу становится понятно, что эти люди уже работали на множестве проектов. Все очень четко налажено.
Я согласился там сниматься ради любви к искусству.
Правильно воспринимают. Проблема в том, чтоб никого не обижать. Ребята странно одеваются, чтоб привлечь к себе внимание. Я спрашиваю парня – «зачем ты это делаешь»? Он говорит: «Я хочу стать певцом. Если я оденусь как мальчик, на меня никто не обратит внимания, нужен образ». Я знаю многих ребят, они оказывают сексуальные услуги за деньги, и для этого переодеваются. А те, кто переодевается ради веселья – это фрики, клоуны. Они обижаются, когда их называют фриками. Но по сути это и есть фрик-шоу. Что-то удивительно необычное.
Так это же канал такой. У них даже слоган - «Можливо все!». Нет ничего невозможного. Должны быть слезы, истерика.
Развлечения!
Это просто тебе не нравится.
Это бизнес, на этих развлечениях люди зарабатывают деньги. Мне нравятся люди, которые могут придумать такой проект, потом еще и структурировать его так, чтобы проект можно было привозить в любую страну и с нуля это организовывать в своих условиях. У меня это вызывает восхищение. Это все развлечение. Люди же ищут возможность побороть скуку. Чужая боль, даже телевизионная, вытягивает твою личную боль в телевизор.
В Киеве есть секс-клуб, настоящий. Ты можешь туда пройти, но без девушки. Это классический сексуальный гей-клуб, не танцевальный. Он создан для того, чтобы ты мог заняться там сексом. Я там никогда не был, но знакомые ходили, им понравилось. Он в Украине один такой, открылись в конце весны.
- Да! И дело не в том, что это европейское влияние. На эти услуги есть спрос, ну а вы открываете клуб, чтобы зарабатывать деньги.
Конечно. Там общество построено как сообщество индивидуумов, а не коллективное создание. В каждом человеке с детства культивируют эгоизм. То есть это общество эгоистов. Поэтому каждый человек – индивидуальная личность. И собирается группа людей с одинаковыми интересами, и у них развивается своя культура, свой клуб. А здесь прошло какое-то время, выросло поколение людей без коллективистского кода, заложенного с детства. Люди уже другие. Даже без Европейского Союза все было бы также. Это все очень условно. Здесь очень много вещей, которые мы наблюдаем каждый день, но они не сопоставимы с тем, что мы видим в Европе. Мы на краю. Так всегда будет. Даже в историческом плане, в 17 веке, например, Европа была вся в ужасе, потому что тут, на этой территории, католические органы не всегда придерживались энциклик и булл, которые присылали из Рима. То есть они уже тогда здесь делали, что хотели, Папу Римского не слушали. А теперь? Это все только потому, что мы на периферии сознания. С этим надо смириться.
Конечно. В Европе, в Америке.
Ты хочешь туда сходить?
В Стокгольме есть такой клуб, «The Basement». Он работает круглые сутки. Это подвал, с телевизорами, комнатами. Есть два таких клуба, для мужчин и женщин и исключительно для мужчин. Ты приходишь туда и занимаешься сексом. Очень популярное место среди сотрудников близлежащих офисов.
Просто соединили все, что не вписывается ни в какие другие рамки. Я, например, не понимаю, где начинается квир и где он заканчивается. Возможно потому, что я просто живу в этом всем. Кому вообще понадобилось это все систематизировать и придумывать термины?
Ага. Дурак.
Не знаю. Это все ерунда.
Общество должно пройти через это. Все через это прошли. Мои друзья, артисты оригинального жанра, пошли на Прайд в Амстердаме. Оделись дома, поехали на общественном транспорте в таком виде, зашли в магазин. Никто не обращал внимания. Ты такой, какой есть. Но в Амстердаме ведь тоже Прайд прошел через обсуждения на всех уровнях. Я был в Затоке, там в основном работают люди из окрестных сел. Это обычные люди, некоторые очень мало пользуются интернетом. Была ситуация, когда обычные пацаны выясняют, что кто-то там п***ор. Другой говорит: «да ладно, им ведь демонстрации разрешают проводить в Киеве». И все, они расходятся. Очевидно, что это как-то влияет. Когда это перестанет привлекать внимание – об этом перестанут говорить. Ну а пока можно извлечь интерес – будут и писать, и говорить.
Да ничего не было. Несколько раз Лукашенко высказался против геев, и все на этом закончилось. В Беларуси все гей-движение представлено онлай на страницах фэйсбука А здесь есть организации. В каждом областном центре есть организации. Мы с приятелем учувствовали в днях Рівності і Гідности. Организация называется «Лига», центр находится в Николаеве, филиалы в Одессе, Херсоне и Киеве. Они проводят свой собственный фестиваль. В Херсоне у них офис находится в центре города, в тихом дворе, двери открыты, можно зайти, пообщаться с ними. И все нормально относятся. Они сильно удивились, когда я спросил, не нападают ли на них. Почему у меня возник этот вопрос… Такое не возможно в Беларуси. Нельзя уже сравнивать Беларусь и Украину. Современная Беларусь – это тоталитарная православная российская колония, созданная по лекалам КНДР.
9 лет не был. Но общаюсь с белорусами, которые приезжают. В результате общения понимаю, что не хочу туда. Там пропаганда валит на людей. Мне одна молодая белоруска рассказывала, что война на востоке – это не война с Россией, а «это Америка воюет в Россией, на территории Украины». И интернет тут не помогает.