Люк Бессон впервые снимет сериал

Люк Бессон выступит режиссером сериала по мотивам книг о приключениях Люка Монкрифа американского писателя Джеймса Паттерсона, пишет The Hollywood Reporter.

Пока что речь идет лишь о пилотной серии, но в случае успеха планируется создать полноценный сериал «Французский детектив» для телеканала ABC.

В главной роли снимется звезда фильма «Артист», лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден. Главный герой книги – парижанин Люк Монкриф, который стал офицером полицейского департамента Нью-Йорка.

Для Бессона этот сериал станет дебютом на телевидении. До этого он снимал лишь полнометражные фильмы. Самые известные среди них – «Пятый элемент», «Леон», «Люси», «Необычайные приключения Адель», а последний – «Валериан и город тысячи планет». Для Дюжардена новый проект также станет дебютом – ранее он никогда не снимался для американского ТВ.

Фото: Flickr.com / Gage Skidmore