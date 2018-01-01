ТЕЛЕКРИТИКА

Любовь, смерть, три бигборда, четыре глобуса

Новый фильм Мартина Макдоны стал чемпионом премии «Золотой глобус-2018»

Культура

Когда сегодня ночью выяснилось, что новый фильм Мартина Макдоны «Три бигборда на границе Эббинга, штат Миссури» выиграл четыре «Золотых глобуса», наконец-то появилась надежда увидеть один из главных фильмов прошлого года на большом экране: как минимум «Оскар» за сценарий он получит непременно.


Еще десять лет назад заядлые театралы загадочно улыбались при упоминании славной ирландской фамилии Макдона, и не зря. Режиссер и сценарист Мартин Макдона успел прославиться в качестве театрального драматурга за десяток лет до полнометражного дебюта «Залечь на дно в Брюгге», который изрядно смутил не только неокрепшие умы. Сам Макдона лукаво признавался журналистам в том, что не видит для себя особой разницы между пьесой и сценарием фильма. Просто если по факту получается больше локаций, начинается поиск финансирования фильма. А когда меньше – отдает рукопись в театр.

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Но даже если это признание сделано было ради красного словца, новый фильм «Три бигборда на границе Эббинга, штат Миссури» показывает, что как постановщик Макдона стал мощной и вполне самостоятельной фигурой в кино, вполне осязаемо приблизившись к своему кумиру Мартину Скорсезе. И нарочитая театральность «Залечь на дно в Брюгге», и не всегда ловкие эксперименты устаревших еще по выходу «Семи психопатов» наконец-то остались в прошлом. Учитывая все ошибки предыдущих работ, включая малоинтересные женские персонажи, отчаянный ирландец заходит с самого мощного козыря, отдавая главную роль Фрэнсис Макдорманд.

Супруга Джоэла Коэна, снявшаяся в семи фильмах чудо-братьев (ее выход в «Славься, Цезарь» – едва ли не лучший эпизод ленты), Макдорманд относительно нечасто появляется на экране, предпочитая театр. Несмотря на то, что в ее активе есть «Оскар» за главную роль в полнометражном «Фарго» и три номинации, судя по всему, 60-летняя актриса только входит в свой золотой период. И что бы Макдона не рассказывал журналистам, сценарий «Трех бигбордов…» он писал специально под актрису. Результат известен – премия «Золотой глобус» за одну из лучших ролей в карьере Макдорманд.

«Новым фильмом Мартин Макдона подвел черту под «периодом Тарантино» в своем творчестве и открыл «период братьев Коэн»

Мало того: пока что это лучший фильм в режиссерском активе Макдоны, отмеченный «Глобусом» за лучший сценарий и номинированный на премию как лучшая постановка. И хотя приз за лучшую режиссуру вполне справедливо ушел Гильермо Дель Торо, профессиональное киносообщество по достоинству оценило попытку Макдоны найти собственный уникальный язык. На что это похоже? Больше никакого постмодернизма и почти что без китча, а набившая оскомину театральщина превращается в элемент особого стиля. Так, сценарий сбалансирован, как отличная пьеса, где каждый герой, прописанный выпукло, как живой, проходит свой путь до конца, а сюжетные твисты предсказуемы, но внезапны – будто в жизни. Наконец, некоторая театральная условность работает на остранение, придавая фильму атмосферу легкой странности, ирреальности.

Можно сказать, что в новом фильме Макдона подвел черту под «периодом Тарантино» в своем творчестве и открыл «период братьев Коэн». Точно так же он находит второе дыхание в эстетике неовестерна с амбивалентными героями. Прячет под увлекательным сюжетом непростые и совсем нелестные размышления о времени, месте и людях. Точно так же находит новые краски для актеров в их привычных амплуа. Решительно, но изящно ломает привычные структуры – например, как во второй половине фильма «Старикам здесь не место», изменяется фокус на главного героя, в «Трех бигбордах», простите за спойлер, главный протагонист не доживет до экватора ленты, а детективная линия вообще уйдет за кадр. Да и шутит Макдона все тоньше и все печальней. Впрочем, с чувством юмора у него и раньше не наблюдалось особых проблем.

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