Любовь, смерть, три бигборда, четыре глобуса

Когда сегодня ночью выяснилось, что новый фильм Мартина Макдоны «Три бигборда на границе Эббинга, штат Миссури» выиграл четыре «Золотых глобуса», наконец-то появилась надежда увидеть один из главных фильмов прошлого года на большом экране: как минимум «Оскар» за сценарий он получит непременно.
Но даже если это признание сделано было ради красного словца, новый фильм «Три бигборда на границе Эббинга, штат Миссури» показывает, что как постановщик Макдона стал мощной и вполне самостоятельной фигурой в кино, вполне осязаемо приблизившись к своему кумиру Мартину Скорсезе. И нарочитая театральность «Залечь на дно в Брюгге», и не всегда ловкие эксперименты устаревших еще по выходу «Семи психопатов» наконец-то остались в прошлом. Учитывая все ошибки предыдущих работ, включая малоинтересные женские персонажи, отчаянный ирландец заходит с самого мощного козыря, отдавая главную роль Фрэнсис Макдорманд.
Супруга Джоэла Коэна, снявшаяся в семи фильмах чудо-братьев (ее выход в «Славься, Цезарь» – едва ли не лучший эпизод ленты), Макдорманд относительно нечасто появляется на экране, предпочитая театр. Несмотря на то, что в ее активе есть «Оскар» за главную роль в полнометражном «Фарго» и три номинации, судя по всему, 60-летняя актриса только входит в свой золотой период. И что бы Макдона не рассказывал журналистам, сценарий «Трех бигбордов…» он писал специально под актрису. Результат известен – премия «Золотой глобус» за одну из лучших ролей в карьере Макдорманд.
Мало того: пока что это лучший фильм в режиссерском активе Макдоны, отмеченный «Глобусом» за лучший сценарий и номинированный на премию как лучшая постановка. И хотя приз за лучшую режиссуру вполне справедливо ушел Гильермо Дель Торо, профессиональное киносообщество по достоинству оценило попытку Макдоны найти собственный уникальный язык. На что это похоже? Больше никакого постмодернизма и почти что без китча, а набившая оскомину театральщина превращается в элемент особого стиля. Так, сценарий сбалансирован, как отличная пьеса, где каждый герой, прописанный выпукло, как живой, проходит свой путь до конца, а сюжетные твисты предсказуемы, но внезапны – будто в жизни. Наконец, некоторая театральная условность работает на остранение, придавая фильму атмосферу легкой странности, ирреальности.
Можно сказать, что в новом фильме Макдона подвел черту под «периодом Тарантино» в своем творчестве и открыл «период братьев Коэн». Точно так же он находит второе дыхание в эстетике неовестерна с амбивалентными героями. Прячет под увлекательным сюжетом непростые и совсем нелестные размышления о времени, месте и людях. Точно так же находит новые краски для актеров в их привычных амплуа. Решительно, но изящно ломает привычные структуры – например, как во второй половине фильма «Старикам здесь не место», изменяется фокус на главного героя, в «Трех бигбордах», простите за спойлер, главный протагонист не доживет до экватора ленты, а детективная линия вообще уйдет за кадр. Да и шутит Макдона все тоньше и все печальней. Впрочем, с чувством юмора у него и раньше не наблюдалось особых проблем.