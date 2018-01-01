Любовь, смерть, три бигборда, четыре глобуса

Мало того: пока что это лучший фильм в режиссерском активе Макдоны, отмеченный «Глобусом» за лучший сценарий и номинированный на премию как лучшая постановка. И хотя приз за лучшую режиссуру вполне справедливо ушел Гильермо Дель Торо, профессиональное киносообщество по достоинству оценило попытку Макдоны найти собственный уникальный язык. На что это похоже? Больше никакого постмодернизма и почти что без китча, а набившая оскомину театральщина превращается в элемент особого стиля. Так, сценарий сбалансирован, как отличная пьеса, где каждый герой, прописанный выпукло, как живой, проходит свой путь до конца, а сюжетные твисты предсказуемы, но внезапны – будто в жизни. Наконец, некоторая театральная условность работает на остранение, придавая фильму атмосферу легкой странности, ирреальности.

Можно сказать, что в новом фильме Макдона подвел черту под «периодом Тарантино» в своем творчестве и открыл «период братьев Коэн». Точно так же он находит второе дыхание в эстетике неовестерна с амбивалентными героями. Прячет под увлекательным сюжетом непростые и совсем нелестные размышления о времени, месте и людях. Точно так же находит новые краски для актеров в их привычных амплуа. Решительно, но изящно ломает привычные структуры – например, как во второй половине фильма «Старикам здесь не место», изменяется фокус на главного героя, в «Трех бигбордах», простите за спойлер, главный протагонист не доживет до экватора ленты, а детективная линия вообще уйдет за кадр. Да и шутит Макдона все тоньше и все печальней. Впрочем, с чувством юмора у него и раньше не наблюдалось особых проблем.