Любовь после чумы: новый трейлер подростковой драмы «Темные отражения»

Fox опубликовала свежее промо грядущей фантастической драмы, снятой по популярной серии романов Александры Бракен. Как это часто случается в литературе класса young adult (т. е. рассчитанной на юношеский возраст), мир постигла ужасная беда, зато бывшие ботаны и серые мышки в один день очнулись супергероями.
Ну, или не совсем так: после того, как большинство населения Земли в возрасте до 18 лет умерло от неизвестной болезни, оставшиеся в живых подростки обрели телепатические способности. Происходящие катаклизмы при этом не мешают нормальному ходу полового созревания, и история «Темных отражений» фокусируется на любви юных Руби (Амандла Стернберг, известная по одной из второстепенных ролей в «Голодных играх») и Лиама (Харрис Дикинсон, сыгравший юного Гетти в «Трасте»).
Кстати, о «Голодных играх»: поскольку экранизация затрагивает только первый роман серии, в случае ее успеха можно ожидать как минимум трилогию фильмов. А оценить успех можно будет уже 3 августа – когда лента выйдет в международный прокат. Режиссером стала Дженнифер Ю Нельсон, ранее отвечавшая за два сиквела «Кунг-фу панды», а продюсером – Шон Леви («Очень странные дела»).
Напомним, что накануне стало известно о кассовом провале самого дорогого в истории китайского фильма.