Любовь после чумы: новый трейлер подростковой драмы «Темные отражения»

Кстати, о «Голодных играх»: поскольку экранизация затрагивает только первый роман серии, в случае ее успеха можно ожидать как минимум трилогию фильмов. А оценить успех можно будет уже 3 августа – когда лента выйдет в международный прокат. Режиссером стала Дженнифер Ю Нельсон, ранее отвечавшая за два сиквела «Кунг-фу панды», а продюсером – Шон Леви («Очень странные дела»).

Напомним, что накануне стало известно о кассовом провале самого дорогого в истории китайского фильма.