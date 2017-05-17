Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Украинский режиссер Любомир Левицкий («Штольня», «Ломбард» и «Тени незабытых предков», #Selfieparty) будет снимать голливудский молодежный триллер Black Friday, сообщает его пресс-служба.

Съемки фильма начнутся в этом году в США. Его продюсированием займется американская студия, а роли сыграют молодые американские звезды хоррор-жанра. Ни имена актеров, ни название студии не называются.

"Моя самая большая мечта – это построить мост между США и Украиной в производстве популярного кино", – говорит режиссер.