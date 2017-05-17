ТЕЛЕКРИТИКА

Любомир Левицкий утвержден режиссером голливудского триллера

Культура

Украинский режиссер Любомир Левицкий («Штольня», «Ломбард» и «Тени незабытых предков», #Selfieparty) будет снимать голливудский молодежный триллер Black Friday, сообщает его пресс-служба.

Съемки фильма начнутся в этом году в США. Его продюсированием займется американская студия, а роли сыграют молодые американские звезды хоррор-жанра. Ни имена актеров, ни название студии не называются.

"Моя самая большая мечта – это построить мост между США и Украиной в производстве популярного кино", – говорит режиссер.

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Отмечается также, что ради американского проекта Левицкий и отказался от съемок украинского народного блокбастера «DZIDZIO Контрабас», выходящего в прокат 31 августа.

Напомним, сейчас Любомир Левицкий также снимает приключенческий триллер с элементами мистики Egregor, который стал одним из победителей Девятого питчинга Госкино. Размер государственной финансовой поддержки составляет 22 млн грн.Проект уже находится на стадии производства, завершение которой запланировано на зиму 2018 года.

Фото: Пресс-служба Любомира Левицкого

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