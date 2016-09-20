Львовский «Форум видавців» назвал победителей

Вчера, 14 сентября, во Львовском национальном академическом театре оперы и балета состоялась церемония награждения лучших книг 24-го «Форума видавців». Как сообщает информагентство ZIK, Гран-при жюри не присудило никому, объяснив это тем, что все книги были представлены на достойном уровне и выбрать одну из них было довольно сложно.
Таким образом, победители были определены только в номинациях: «Классическая украинская литература» – «Моисей» Ивана Франко (издательство Львовского национального университета имени Франко); «Современная украинская проза» – «Интернат» Сергея Жадана (издательство Meridian Czernowitz); «Современная украинская поэзия» – «Антология украинской поэзии XX века: от Тычины к Жадана» (составитель Иван Малкович, издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га»; «Классическая зарубежная литература» – Мацуо Басе «Поэзии» (Издательство «Веселка»); «Современная зарубежная литература» – «Книга вымышленных существ» Хорхе Луиса Борхеса («Видавництво Старого Лева»); «Город-Харьков» – «Фасады. Харьков» Максима Розенфельда (издательство «АССА»).
Особого отличия Харьковского жюри удостоилась книга Аллы Подлужной «Код Владимира Дахно», (издательство «АВИАС»).
Победители в других номинациях: «Литература для детей от 0 до 9» – «Зубр ищет гнездо» Оксаны Булы («Видавництво Старого Лева»);«Литература для детей от 10 до 12» – «Маленькая книга о любви» Ульфа Старка («Видавництво Старого Лева»);«Подростковая литература» – «Глоссарий моды. Иллюстрации одежды украинских дизайнеров» Яны Подосельник (издательство Artbooks);«Биография» – «Ловля неуловимой птицы: жизнь Григория Сковороды» Леонида Ушкалова (издательство «Дух и литера»);«История» – «Украинские женщины в горниле модернизации» Оксаны Кись (издательство «Клуб Семейного Досуга»); «Город-Киев» – «Бабий Яр. История и память» Владислава Гриневича (издательство «Дух и литера»).
Особое отличие Киевского жюри получила книга Тараса Лозинского «Рушники Наддніпрянської України» (Издательство «Мастер книг»).
В следующих номинациях победили: «Украинский non-fiction» – «Стартап на миллион. Как украинцы зарабатывают на технологиях» Тимура Вороны (издательство Vivat); «Переведенный non-fiction» – «Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы» Кристи Фриланд (Издательство «Наш формат»); «Учебная, справочная, профессиональная литература» – «Функциональное искусство: вступление в инфографику и визуализацию» Альберто Каиро («Издательство УКУ»); «Визуальная книга» – графический роман Ивана Франко, Михая Тимошенко, Кирилла Горишного «Герой поневоле» (издательство «Леополь»); «Город-Львов» – «Львов: перечитывание города» Катажины Котинской («Видавництво Старого Лева»).
Особое отличие Львовского жюри получила книга Ирины Винницкой «Невеста» (издательство Terra Incognita).
Напомним, «Форума видавців» в этом году проходит во Львове с 13 по 17 сентября. Его главная тема – точка творчества. На Форуме состоятся презентации книг Сергея Жадана, Натальи Сняданко, Костя Москальца, Любка Дереша, Василия Шкляра, Андрея Кокотюхи и др.