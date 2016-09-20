Львовский «Форум видавців» назвал победителей

Вчера, 14 сентября, во Львовском национальном академическом театре оперы и балета состоялась церемония награждения лучших книг 24-го «Форума видавців». Как сообщает информагентство ZIK, Гран-при жюри не присудило никому, объяснив это тем, что все книги были представлены на достойном уровне и выбрать одну из них было довольно сложно.

Таким образом, победители были определены только в номинациях: «Классическая украинская литература» – «Моисей» Ивана Франко (издательство Львовского национального университета имени Франко); «Современная украинская проза» – «Интернат» Сергея Жадана (издательство Meridian Czernowitz); «Современная украинская поэзия» – «Антология украинской поэзии XX века: от Тычины к Жадана» (составитель Иван Малкович, издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га»; «Классическая зарубежная литература» – Мацуо Басе «Поэзии» (Издательство «Веселка»); «Современная зарубежная литература» – «Книга вымышленных существ» Хорхе Луиса Борхеса («Видавництво Старого Лева»); «Город-Харьков» – «Фасады. Харьков» Максима Розенфельда (издательство «АССА»).

Особого отличия Харьковского жюри удостоилась книга Аллы Подлужной «Код Владимира Дахно», (издательство «АВИАС»).