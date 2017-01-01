ТЕЛЕКРИТИКА

Лувр собирается показать «Спасителя мира» да Винчи, проданную за рекордные $450 млн

Культура

Парижский Лувр, который является самым популярным музеем мира, организовывает к 30-летию своей реставрации и расширения большую выставку работ Леонардо да Винчи. Информацию об этом опубликовало издание об искусстве Artnet.

В рамках выставки, которая запланирована на 2019 год, музей хочет показать работу художника «Спаситель мира», которую неизвестный покупатель недавно купил на аукционе за $450,3 млн.

Об этом планирует договорится с ее новым владельцемдиректор Лувра Жан-Люк Мартинез."Мы надеемся увидеть «Спасителя мира» в Париже. Наша цель – собрать наибольшее количество работ Леонардо", – сказал он. 

В самом Лувре хранится пять из 15 важных полотен художника, в том числе «Мона Лиза».

Напомним, картина «Спаситель мира» да Винчи была продана 15 ноября на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Она стала самым дорогим произведением искусства в мире.

Ранее картина принадлежала российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, который в свою очередь купил ее у швейцарского торговца предметами искусства Ива Бувье за $127,5 млн. Позже Рыболовлев даже судился с ним, обвиняя в мошенничестве, так как, по мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего ему пришлось переплатить за них несколько сотен миллионов долларов.

Фото: nbcnews.com

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