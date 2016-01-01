Лунный Гослинг и бодибилдерши: как критики оценили первые фильмы Венецианского фестиваля

«"Первый человек" – такой иммерсивный, мерцающий, стремительный, металлоплавильный в своей правдивости фильм, что на его фоне космические драмы вроде "Аполлона 13" выглядят кукольным шоу», – пишет Variety о новой ленте с Райаном Гослингом в главной роли.

Журнал Time написал одну из немногочисленных отрицательных рецензий на «Первого человека». Критик издания напоминает, что после своего легендарного полета Армстронг вел довольно замкнутый образ жизни и не слишком походил на киногероя. «В этом и состоит проблема фильма: по сравнению с таким тихим героем, вокруг него слишком много шума. Райан Гослинг демонстрирует тонкую лирическую игру – местами чересчур тонкую для такого фильма». В то время как большинство обозревателей похвалили операторскую работу, Time пишет, что головокружительные пируэты камеры неприятно контрастируют с внутренним спокойствием героя.