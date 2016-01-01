Лунный Гослинг и бодибилдерши: как критики оценили первые фильмы Венецианского фестиваля

Биографическая драма о Ниле Армстронге «Первый человек» удостоилась на кинофестивале трехминутных оваций, но некоторые журналисты не упустили возможности пошутить о творческом методе режиссера Дэмьена Шазелла.
«"Первый человек" – такой иммерсивный, мерцающий, стремительный, металлоплавильный в своей правдивости фильм, что на его фоне космические драмы вроде "Аполлона 13" выглядят кукольным шоу», – пишет Variety о новой ленте с Райаном Гослингом в главной роли.
Журнал Time написал одну из немногочисленных отрицательных рецензий на «Первого человека». Критик издания напоминает, что после своего легендарного полета Армстронг вел довольно замкнутый образ жизни и не слишком походил на киногероя. «В этом и состоит проблема фильма: по сравнению с таким тихим героем, вокруг него слишком много шума. Райан Гослинг демонстрирует тонкую лирическую игру – местами чересчур тонкую для такого фильма». В то время как большинство обозревателей похвалили операторскую работу, Time пишет, что головокружительные пируэты камеры неприятно контрастируют с внутренним спокойствием героя.
Не обошлось без многочисленных вариаций знаменитых слов Армстронга. Сатирический портал Jezebel пишет: «Выглядит так, будто "Скрытые фигуры" (фильм 2016 года об афроамериканских сотрудницах НАСА. – Ред.) сделали маленький шаг для фильмов о космосе, а потом Дэмьен Шазелл перенервничал, проиграв "Оскар" "Лунному свету" и решил: "Сейчас я сделаю огромный скачок назад во времена, когда нам были интересны только мужчины!"» Критик Indiewire пишет, что «Первый человек» не стал огромным шагом для кинопроизводства в целом, но станет маленьким шажком в карьере Шазелла.
Гораздо более эмоциональную рецензию портал посвятил дебютной ленте Эльзы Амиэль «Перл» о девушке-бодибилдере, которой неожиданно приходится вспомнить о своих материнских обязанностях. «Амиэль ставит под вопрос традиционные понятия о женственности – и делает это с большей легкостью, чем ожидаешь от фильма о качках», – пишет критик.
Среди внеконкурсных фильмов тоже есть фавориты. В секции «Горизонты» показали ленту Алессио Кремонини «На моей коже» со звездой «Субурры» Алессандро Борги. Фильм основан на реальных событиях – гибели задержанного полицией мужчины в одной из римских тюрем и последующей борьбе его семьи за справедливость. «"На моей коже" превращается в чисто итальянскую версию кафкианского систематического кошмара», – пишет ScreenDaily. – Каким-то образом молодой герой фильма постепенно умирает на глазах десятков людей, которые обязаны за ним следить и которые всего лишь следуют протоколу».
В секции «Венецианские дни» был презентован не менее тяжелый фильм – документальная лента «Безымянные могилы» камбоджийского режиссера Ритхи Паня, основанная на истории его семьи во время власти «красных кхмеров». «Герои Паня делятся реальными рассказами о жестокой резне, сексуальных преступлениях, смертях и, в одной наиболее устрашающей истории, о голодной женщине, срезающей мясо с ног мертвецов», – пишет Variety.
Напомним, что в рамках кинофестиваля также покажут новые фильмы братьев Коэнов, Йоргоса Лантимоса и Альфонсо Куарона.