Лучшим украинским фильмом по версии «Золотої дзиґи» стал «Гнездо горлицы»

Лучшим фильмом года по версии украинской национальной кинопремии «Золота дзиґа», церемония которой в этом году проводилась Украинской киноакадемией впервые, стала мелодрама Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы».

Лента стала обладателем наибольшего количества наград – она также получила приз за лучшую режиссуру и лучшие актерские работы Виталия Линецкого (посмертно) и Риммы Зюбиной (главные роли), Николая Боклана и Натальи Васько (роли второго плана).

Приз за лучший сценарий получили Дмитрий Томашпольский и Алена Демьяненко («Моя бабушка Фанни Каплан»). Фильм также получил «Золоту дзиґу» за лучшую работу художника-постановщика - Александр Батенев и Сергей Бржестовский.

За лучшую операторскую работу награду получил Никита Кузьменко и Александр Поздняков (документальный фильм «Живая ватра»). Также удостоилась приза и композитор Алла Загайкевич, которая написала музыку к ленте.

Лучшим документальным фильмом стал «Главная роль» Сергея Буковского, лучшей анимацией – «Никита Кожемяка», лучшим короткометражным игровым фильмом – «Кровянка» Аркадия Непиталюка.

За вклад в кинематограф «Золоту дзиґу» получила актриса Лариса Кадочникова. Решение о победителе в этой номинации приняло руководство Национального союза кинематографистов.

Напомним, Украинская киноакадемия - это объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства. Основана она с целью всесторонней поддержки и развития национального кинематографа. Инициатором ее создания выступил Одесский международный кинофестиваль.