Лучшим драматическим сериалом по версии BAFTA стал «Счастливая долина» от BBC

В Лондоне оглашены победители премии Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA TV 2017, за которую в 25 номинациях боролось около 100 телепроектов.

В главной номинации – «Лучший драматический сериал» – победила лента «Счастливая долина» от BBC с Сарой Ланкашир в главной роли, которая также была названа лучшей актрисой. Победу в обеих категориях сериалу уступила картина «Корона» о Елизавете ІІ (до этого она получила два «Золотых Глобуса») от Netflix.

Награду за лучшую мужcкую роль получил Адиль Ахтар, сыгравший в сериале «Убита моим отцом». Отметим, на победу в этой номинации также претендовал Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в шекспировской экранизации «Пустая корона». Лучшим актером второго плана стал Том Холландер за работу в экранизации романа Джона Ле Карре «Ночной администратор».

Победа в номинации «Лучший международный сериал» досталась сериалу «Американская история преступлений: Народ против О. Джея. Симпсона». Вместе с ним в этой категории участвовали ленты «Однажды ночью», «Очень странные дела» и «Очевидное». А победу среди мини-сериалов одержал «Сокровище нации».

С победителями во всех 25 номинация можно ознакомится на сайте BAFTA.

Напомним, в феврале премию BAFTA получил фильм-мюзикл «Ла-ла лэнд» как лучший фильм.