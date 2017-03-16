ТЕЛЕКРИТИКА

Лозница, Сеитаблаев и Васянович вошли в топ-100 людей культуры Украины по версии НВ

Культура

Журнал «Новое Время» представил свой уже четвертый по счету рейтинг людей культуры нашей страны.

"«Новое Время» называет тех украинцев, чьи произведения легко переступают границы и превращаются в достояние мировой культуры. Тех соотечественников, усилиями и талантами которых много музыкальных площадок и арт-пространств Киева, Львова, Одессы и других городов получили репутацию стильных мест, которые задают тренды. Тех, чьи идеи и творчество востребованы, вдохновляют и становятся катализатором для других", – рассказывают в издании.

Топ-100 людей культуры разделены по пяти номинациям: «Арт», «Книги», «Музыка», «Театр и кино» и «Менеджеры, меценаты и кураторы». В каждой из них имена людей культуры расположены по алфавиту, то есть журнал не ранжировал их по степени вклада в культуру.

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Составить рейтинг журналистам помогли 25 экспертов. "Однако мы допускаем, что этот список не идеален, и в него попали далеко не все значимые фигуры", – отмечают в НВ.

Так, в номинацию «Театр и кино», в частности, попали режиссер Роман Бондарчук, чей фильм «Украинские шерифы» был претендентом на «Оскар» от Украины в 2016 году; режиссер Валентин Васянович, чья лента «Уровень черного» стал претендентом на «Оскар» в этом году; режиссер и сценарист Наталья Ворожбит, по сценарию которой, в частности, снимается фильм «Киборги»; семый известный в мире украинский кинематографист, режиссер Сергей Лозница («В тумане», «Кроткая», «Майдан» и др.); режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев («Чужая молитва», «Киборги» и др.); режиссер Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы») и др.

В номинации «Менеджеры, меценаты и кураторы» отмечены, в частности, генеральный директор Национального центра Александра Довженко (Довженко-центра) Иван Козленко, основатель и программный директор фестиваля документального кино Docudays UA Геннадий Кофман, президент львовского Форума издателей Александра Коваль, генеральный директор «Артхаус Трафик» и кинопродюсер Денис Иванов, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко и др.

С полным топ-100 людей культуры можно ознакомиться на сайте журнала.

Фото: Максим Лисовой

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