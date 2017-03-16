Лозница, Сеитаблаев и Васянович вошли в топ-100 людей культуры Украины по версии НВ

Составить рейтинг журналистам помогли 25 экспертов. "Однако мы допускаем, что этот список не идеален, и в него попали далеко не все значимые фигуры", – отмечают в НВ.

Так, в номинацию «Театр и кино», в частности, попали режиссер Роман Бондарчук, чей фильм «Украинские шерифы» был претендентом на «Оскар» от Украины в 2016 году; режиссер Валентин Васянович, чья лента «Уровень черного» стал претендентом на «Оскар» в этом году; режиссер и сценарист Наталья Ворожбит, по сценарию которой, в частности, снимается фильм «Киборги»; семый известный в мире украинский кинематографист, режиссер Сергей Лозница («В тумане», «Кроткая», «Майдан» и др.); режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев («Чужая молитва», «Киборги» и др.); режиссер Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы») и др.

В номинации «Менеджеры, меценаты и кураторы» отмечены, в частности, генеральный директор Национального центра Александра Довженко (Довженко-центра) Иван Козленко, основатель и программный директор фестиваля документального кино Docudays UA Геннадий Кофман, президент львовского Форума издателей Александра Коваль, генеральный директор «Артхаус Трафик» и кинопродюсер Денис Иванов, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко и др.

С полным топ-100 людей культуры можно ознакомиться на сайте журнала.

Фото: Максим Лисовой