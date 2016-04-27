Лойко – о будущем фильме по «Аэропорту» от голливудского режиссера: ПЛ

Ему уже не нужен суд, ему не нужны факты, не нужна защита – он сам следователь и сам судья. И он мстит каждому, кто виновен в этой катастрофе. Все это происходит на фоне преступной войны, которую Россия развязала в восточной Украине, и наш герой все время перемещается, за ним по пятам следуют бандиты, следует ФСБ, НКВД Новороссии, а он в одиночку расследует.

Компании Columbia Pictures и Sony Pictures предлагали мне очень хороший денежный контракт. Они хотели купить серию моих статей, про аэропорт в том числе, про революцию в Украине, и они не хотели ждать. Я им предложил, что допишу роман и отдам, а вы будете уже по роману делать. Они мне: нет, нам роман не нужен, нам этого достаточно. И я понял тогда, что, если продам им права на мои статьи, потом уже никогда не увижу свой фильм по роману.

Уже есть голливудский режиссер и идет работа над сценарием по моему «Аэропорту». В этой истории задействована ведущая украинская киностудия, это будет большой международный проект. Я надеюсь, он будет воплощен.