Лойко – о будущем фильме по «Аэропорту» от голливудского режиссера: ПЛ

Cергей Лойко – переводчик, писатель, журналист и фотограф. Долгое время работал корреспондентом газеты Los Angeles Times, делал репортажи из районов военно-политических конфликтов, в том числе о революции в Украине и Донецком аэропорте. В 2015 году он презентовал книгу «Аэропорт», а сейчас пишет новую, также имеющую отношение к войне на Донбассе.
В интервью журналу «Публичные люди» Cергей Лойко рассказал о новой книге, о подготовке сценария для фильма по его роману «Аэропорт», который будет снимать голливудский режиссер, а также о том, что недопустимо в фотожурналистике.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Это будет роман, триллер, в центре сюжета которого – падение «Боинга». Главный герой – насквозь коррумпированный бывший мент, чья семья гибнет в этом самолете. Он связан с бандитами, он похитил общак каких-то уголовников, и эти уголовники мотаются за ним по всему миру. Он должен был с женой и двумя детьми встретиться в Таиланде – туда летел самолет, но они гибнут на Донбассе. И вот этот отрицательный персонаж едет на Донбасс и начинает сам проводить расследование.
«Уже есть голливудский режиссер и идет работа над сценарием по моему «Аэропорту»
Ему уже не нужен суд, ему не нужны факты, не нужна защита – он сам следователь и сам судья. И он мстит каждому, кто виновен в этой катастрофе. Все это происходит на фоне преступной войны, которую Россия развязала в восточной Украине, и наш герой все время перемещается, за ним по пятам следуют бандиты, следует ФСБ, НКВД Новороссии, а он в одиночку расследует.
Компании Columbia Pictures и Sony Pictures предлагали мне очень хороший денежный контракт. Они хотели купить серию моих статей, про аэропорт в том числе, про революцию в Украине, и они не хотели ждать. Я им предложил, что допишу роман и отдам, а вы будете уже по роману делать. Они мне: нет, нам роман не нужен, нам этого достаточно. И я понял тогда, что, если продам им права на мои статьи, потом уже никогда не увижу свой фильм по роману.
Уже есть голливудский режиссер и идет работа над сценарием по моему «Аэропорту». В этой истории задействована ведущая украинская киностудия, это будет большой международный проект. Я надеюсь, он будет воплощен.
Я готов платить любую цену за то, что я написал роман «Аэропорт». Я никогда не буду жалеть. «Аэропорт» для меня превратился в главное дело всей моей жизни. Я даже работу потерял из-за того, что написал роман. То есть меня принудили стать писателем.
Если ты приезжаешь на войну и делаешь фотографии, не надо ничего придумывать. Голую войну надо снять. Нельзя у России пытаться выиграть чемпионат мира по вранью. Россия – это Бразилия по игре во вранье. С Россией можно бороться только правдой.
В Афганистане во время американской операции в 2001 году я был свидетелем сцены, когда один западный журналист приехал на позицию, а там было перемирие. И он попросил афганский расчет стрельнуть в сторону Кабула, который тогда был занят талибами. Они сказали, что у них перемирие. Он дал им сто долларов – это деньги, которые они за всю жизнь не заработают. Они стрельнули пару раз, те стрельнули в ответ. В итоге с этой стороны погибли четыре человека, с той погибли люди, началась перестрелка…
«Если ты приезжаешь на войну и делаешь фотографии, не надо ничего придумывать. Голую войну надо снять»
Если ты разумный человек, ты не будешь вступать в драку первым, ты будешь пытаться разговаривать до самого конца. Путин – он всегда вступает в драку первым. Более того, он ее организует и придумывает. Ведь всех этих террористических актов и жертв могло и не быть. Если бы их не организовывали, не вступали в драку первыми.
Я потерял очень много друзей в России из-за «Крымнаша», потому что сейчас много умных и интеллигентных людей на словах поддерживают «Крымнаш». Дескать, мы ничего не можем с этим сделать, мы хотим сохранить свою работу, поэтому давайте не будем об этом говорить – и это самая мягкая позиция. Есть и другая позиция – они убеждают себя в том, что их положение безвыходное.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте журнала.
Главное фото: styler.rbc.ua