Леля Гольдштейн и Маша Хрущак открывают в Киеве арт-проект «Портал»

В Киеве завтра, 3 ноября открывается международный арт-проект «Портал». Его кураторами являются экс-ведущая «Радио Вести», культурный обозреватель Леля Гольдштейн и бывший главный редактор «Афиши» и «Української культури», арт-критик Маша Хрущак.

Как сообщает пресс-служба проекта, «Портал» представляет собой диалог, происходящий на территории современного искусства между молодыми художниками и звездами мировой культуры разных эпох и направлений, которых кураторы определили как опинион-мейкеров (люди, формирующие общественное мнение).

"Это также диалог между искусством и сегодняшним украинцем: беседа о том, как реальное подменяется знаками реального. Для того чтобы в эпоху ложных кумиров и невнятных лидеров мнений попытаться навести резкость, мы предлагаем обратиться к достойным собеседникам и найти содержательные референсы для равнения там, где невежество равнозначно самоуничтожению", – добавляют организаторы.

Выставка будет работать до 24 ноября в здании КГГА (Крещатик, 36) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00.

Фото: Facebook Маши Хрущак