Легендарный актер из «Твин Пикса» умер в 91 год

Гарри Дин Стэнтон родился 14 июля в 1926 году в Вест Ирвин (Кентукки). Он участвовал во Второй мировой войне, служил в Военно-морских силах США. Стэнтон начал актерскую карьеру в 50-х годах и проработал в кино более 60 лет.

Актер-легенда, Гарри Дин Стентон вернулся на съемочную площадку «Твин Пикса» почти в девяностолетнем возрасте. По его ролям можно изучать историю кино: в шестидесятые Стентон снимался у Монте Хеллмана («Двухсполосное шоссе») и Нормана Джуисона («Душной ночью в Каролине»), в семидесятые – у Джона Карпентера в «Побеге из Нью-Йорка», Джона Миллиуса в «Диллинджере» и Улу Гроссбарда в «Испытательном сроке». Постная физиономия актера украшала оригинального «Чужого» и вторую часть «Крестного отца». В восьмидесятые Стентон снимается у Скорсезе, Вендерса и Линча, с которым, помимо «Огонь, иди за мной», сделал еще три фильма: «Дикие сердцем», «Простую историю» и «Номер в отеле».