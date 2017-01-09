«Леди Птица», «Секретное досье»: кто еще претендует на «Золотой глобус»

«Лучший анимационный фильм » – «Беби-босс», «Кормилец», «Фердинанд», «Коко» и «С любовью, Винсент».

«Лучший иностранный фильм» – «Фантастическая женщина» (Чили), «Сначала они убили моего отца» (Камбоджа), «На пределе» (Германия), «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (Россия) и «Квадрат» (Швеция).

«Лучший драматический сериал» – «Рассказ служанки», «Это мы», «Корона», «Игра престолов» и «Странные дела».

«Лучший комедийный сериал» – «Атланта», «Черноватый», «Удивительная миссис Майзел», «Моцарт в джунглях», «Мастер не на все руки» и «Уилл и Грейс».

«Лучший мини-сериал или телефильм» –«Большая маленькая ложь», «Фарго», «Вражда», «Грешница» и «Вершина озера: Китайская девушка».

Церемония вручения премии состоится 7 января.

Напомним, триумфатором European Film Awards, которая в этом году проводилась в 30-й раз, стала картина Рубена Эстлунда «Квадрат», получившая весной «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.