«Леди Птица», «Секретное досье»: кто еще претендует на «Золотой глобус»

Сегодня в Лос-Анджелесе огласили список претендентов на премию «Золотой глобус». Наибольшее число номинаций достались фильмам «Назови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино, «Леди Птица» Греты Гервиг и «Секретное досье» Стивена Спилберга.
Весь список номинантов выглядит так:
«Лучший драматический фильм» – «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье», «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Назови меня своим именем» и «Три биллборда за пределами Эббинга, штат Миссури» Мартина Макдонаха.
«Лучший комедийный или музыкальный фильм» – «Величайший шоумен» Майкла Гэйси, «Леди Птица», «Горе-творец» Джеймса Франко, «Прочь» Джордана Пилы и «Я, Тоня» Крэйга Гиллеспи.
«Лучший режиссер» – Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Мартин Макдонах, Кристофер Нолан и Ридли Скотт за фильм «Все деньги мира».
«Лучший актер драматического фильма» – Тимоте Шаламе («Назови меня своим именем»), Том Хэнкс («Секретное досье»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Гэри Олдман («Темные времена») и Дензел Вашингтон («Роман Дж. Израэл, Эсквайр»).
«Лучшая актриса драматического фильма» – Мишель Уильямс («Все деньги мира»), Джессика Честейн («Игра Молли»), Салли Хоукинс («Форма воды»), Франсес Макдорманд («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури») и Мерил Стрип («Секретное досье»).
«Лучший актер комедийного фильма» – Стив Каррел («Битва полов»), Энсел Элгорт («Малыш на драйве»), Джеймс Франко («Горе-творец»), Хью Джекман («Величайший шоумен») и Дэниел Калуя («Прочь»).
«Лучшая актриса комедийного фильма» – Джуди Денч («Виктория и Абдул»), Хеллен Миррен («В поисках праздника»), Марго Робби («Я, Тоня»), Сирша Ронан («Леди Птица») и Эмма Стоун («Битва полов»).
«Лучший анимационный фильм » – «Беби-босс», «Кормилец», «Фердинанд», «Коко» и «С любовью, Винсент».
«Лучший иностранный фильм» – «Фантастическая женщина» (Чили), «Сначала они убили моего отца» (Камбоджа), «На пределе» (Германия), «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (Россия) и «Квадрат» (Швеция).
«Лучший драматический сериал» – «Рассказ служанки», «Это мы», «Корона», «Игра престолов» и «Странные дела».
«Лучший комедийный сериал» – «Атланта», «Черноватый», «Удивительная миссис Майзел», «Моцарт в джунглях», «Мастер не на все руки» и «Уилл и Грейс».
«Лучший мини-сериал или телефильм» –«Большая маленькая ложь», «Фарго», «Вражда», «Грешница» и «Вершина озера: Китайская девушка».
Церемония вручения премии состоится 7 января.
Напомним, триумфатором European Film Awards, которая в этом году проводилась в 30-й раз, стала картина Рубена Эстлунда «Квадрат», получившая весной «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.