«Ла-ла лэнд» является лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино

Так, лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла-ла лэнд», претендующий на победу в 11 категориях, включая «Лучший фильм». Исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг выдвинуты на премию BAFTA как лучшая актриса и лучший актер.

«Под покровом ночи» режиссера Тома Форда и «Прибытие» Дэни Вильнева получили по девять номинаций каждый.

«Манчестер у моря» режиссера Кеннета Лонергана претендует на премию BAFTA в шести номинациях.

Торжественная церемония, на которой объявят имена победителей, состоится 12 февраля.

Мюзикл «Ла-ла лэнд» установил рекорд, получив семь наград «Золотой глобус».

Премия BAFTA считается одной из самых престижных в англоязычной киноиндустрии.