«Ла-ла лэнд» стал лучшим фильмом 2016 года по версии BAFTA

Фильм-мюзикл «Ла-ла лэнд» получил приз Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA как лучший фильм, сообщает ЛИГА.net.

Церемония прошла в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта (Альберт-холл).

Кроме того, выдающимся британским фильмом признан «Я, Дэниэл Блейк», лучшим неанглоязычным фильмом - «Сын Саула», лучшей документальной лентой - «Тринадцатый», лучшим анимационным фильмом - «Кубо. Легенда о самурае».

Напомним, ранее картина «Ла-ла лэнд» установила абсолютный рекорд премии «Золотой глобус», победив во всех семи номинациях, в которых была представлена.

Фильм назван лучшим фильмом прошлого года по версии Гильдии продюсеров США.Также «Ла-ла лэнд» претендует на награду в 14 номинациях премии «Оскар», которая пройдет 26 февраля.

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