«Ла-ла лэнд» стал лучшим фильмом 2016 года по версии BAFTA

Фильм-мюзикл «Ла-ла лэнд» получил приз Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA как лучший фильм, сообщает ЛИГА.net.
Церемония прошла в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта (Альберт-холл).
Кроме того, выдающимся британским фильмом признан «Я, Дэниэл Блейк», лучшим неанглоязычным фильмом - «Сын Саула», лучшей документальной лентой - «Тринадцатый», лучшим анимационным фильмом - «Кубо. Легенда о самурае».
Напомним, ранее картина «Ла-ла лэнд» установила абсолютный рекорд премии «Золотой глобус», победив во всех семи номинациях, в которых была представлена.
Фильм назван лучшим фильмом прошлого года по версии Гильдии продюсеров США.Также «Ла-ла лэнд» претендует на награду в 14 номинациях премии «Оскар», которая пройдет 26 февраля.
О том, зачем смотреть «Ла-ла лэнд» – философскую сказку о любви, успехе и служении музам, читайте в нашем материале.
Статьи по теме
- Гильдия продюсеров США признала «Ла-ла Лэнд» лучшим фильмом 2016 года
- У «Ла-Ла Ленд» сразу 14 номинаций на «Оскар» и другие претенденты
- «Ла-ла лэнд» является лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино
- Зачем смотреть «Ла-ла лэнд» – философскую сказку о любви, успехе и служении музам
- Драматический мюзикл «Ла-ла лэнд» наградили семью «Золотыми глобусами»