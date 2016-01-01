ТЕЛЕКРИТИКА

Зачем смотреть «Ла-ла лэнд» – философскую сказку о любви, успехе и служении музам

Культура

Вчера стало известно, что фильм Демьена Шазелла «Ла-ла лэнд», чья «Одержимость» в прошлом году номинировалась на сценарный «Оскар», стал форменным триумфатором 74-го «Золотого глобуса»: картина получила награды во всех семи номинациях, в которых участвовала.


«Ла-ла лэнд» победил в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек». Статуэтки за лучшие женскую и мужскую роль в комедии или мюзикле получили исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг, а сам Дэмьен Шазелл победил в номинации «Лучший режиссер». Как известно, «Золотой глобус» – это серьезная заявка на получение самого главного американского киноприза – «Оскара». Попробуем разобраться, чем же так хорош этот фильм.

Фильму «Ла-ла лэнд» суждено было стать событием задолго до того, как он добрался до наших экранов – в прошлом году лента стала одним из фаворитов Венецианского фестиваля. Все с нетерпением ждали новую картину Дэмьена Шазелла, чья дебютная «Одержимость» вызвала огромный резонанс. И хотя ценителей джаза покоробило, что фильм об ученичестве в самом прекрасном музыкальном жанре поставлен как сугубо спортивная драма о боли и ее преодолении, как поединок на выживание между будущим чемпионом и жестоким тренером, столь нетривиальный подход оценили любители небанального кино. Еще бы, додуматься скрестить триллер с музыкальным фильмом. (Испанский «Торжественный финал» Эухенио Мира снят, если что, тоже по сценарию Шазелла.)

Нужно признать: новая лента молодого режиссера, которому 19 января исполнится тридцать два, не только не разочаровала, но еще и показала, что Шазелл как постановщик взял новую и очень крутую высоту.

В первую очередь поражают смелость и раскованность постановки. Шазелл снимает так, будто никто ничего до него не снимал, он словно заново открывает для зрителя приемы и клише, казалось бы, затертые безнадежно. Самым удивительным образом эти клише срабатывают, и на выходе получается очень свежее и оригинальное кино, при этом лишенное малейшего налета пошлости, хотя в пересказе ряд сцен из фильма звучат довольно нелепо. (Например, сцена с вальсирующими в воздухе на фоне звездного неба главными героями.)

Шазелл не боится показаться не только банальным, но еще и сентиментальным и старомодным. Он признается в любви к би-бопу пятидесятых и бесстрашно воссоздает мюзикл – как будто по памяти, увиденный давным-давно по старенькому телевизору

Источники авторского вдохновения легко считываются: «Шербургские зонтики» с «Девушками из Рошфора», «Поющие под дождем» и «8 ½», и это даже не секрет – Шазелл показывал эти фильмы перед съемками киногруппе. Но «Ла-ла лэнд» – не классический мюзикл и не его старательная имитация: как вы могли заметить, герои Райана Гослинга и Эммы Стоун танцуют так себе и поют как умеют. Подобно Бобу Фоссу сорок лет назад, Шазелл закладывает новый жанровый канон, новаторский и дерзкий. Но если Боб Фосс жил и дышал хореографией, то для Шазелла мюзикл – в первую очередь возможность выразить очень важные вещи, используя для этого не самый очевидный язык и средства выражения.

«Ла-ла лэнд» – не столько история любви и даже не история успеха голливудских Золушек: это фильм о том, что настоящий художник должен (а Миа и Себастиан настоящие художники) в первую очередь служить своему искусству, и это служение оказывается гораздо важнее всего остального. Любопытно, что подобную философию транслирует режиссер, который снимает фильмы о том, как достичь успеха, и у которого в графе «личная жизнь» указано краткое и беспощадное: развод. (Кстати говоря, бывшая супруга Шазелла, Джасмин МакГлейд – один из продюсеров фильма.)

Единственное, что удручает в успехе «Ла-ла лэнда» – то, что следом за ним наверняка пойдут большие студийные мюзиклы. И еще не хотелось бы увидеть Шазелла в режиссерском кресле какого-нибудь супергеройского боевика. Мюзиклы еще как-то можно пережить, но если очередной оригинальный художник следом за Данканом Джонсом растворится в попкорновом мейнстриме – вот это и в самом деле будет обидно.

Напоследок нельзя не посоветовать саундтрек: здесь можно послушать песни из фильма на Яndex.Music, а здесь – купить на iTunes.

О чем этот фильм

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Парень встречает девушку. Девушка работает в кофейне на территории голливудской киностудии и, само собой, мечтает стать актрисой. Парень – джазовый пианист, влюбленный в классику пятидесятых-сороковых, уже битый жизнью, но так и оставшийся романтиком. У него тоже есть мечта: джазовый клуб. Они добьются успеха? Останутся вместе? Интрига сохраняется до блестящего финала и заставляет удержаться от спойлеров. Но главное здесь – сказочная атмосфера фильма (не зря в Украине «Ла-ла лэнд» вышел под Рождество, хотя в России прокат стартует только послезавтра), стилизованного под романтический мюзикл, потерявшийся во времени: современные автомобили, смартфоны и синтезаторы только усиливают ощущение анахронизма. А также прекрасная игра актеров, в первую очередь Эммы Стоун, и, конечно же, режиссура: чего только стоит фантастический танцевальный пролог, снятый как будто одним кадром. Это однозначно один из главных фильмов прошлого года.

6 других мюзиклов, раздвигающих границы жанра

1

«Кабаре» Боба Фосса, 1973 год. История любви писателя и певички из кабаре на фоне поднимающего голову нацизма давно уже стала современной классикой. Даже бесконечно далекие от кино телезрители видели музыкальные номера с Джоэлом Греем и Лайзой Минелли в разнообразных новогодних программах.
2

«Иисус Христос – суперзвезда» Нормана Джуисона, 1973. Экранизация бродвейского мюзикла о последних днях Христа в жанре остромодных прогрессивного рока и фанка стала первой ласточкой эпохи MTV. Если у современного видеоклипа должен быть отец, то это определенно Норман Джуисон.
3

«Улицы в огне» Уолтера Хилла, 1984 год. Подзаголовок фильма – «Сказка в стиле рок-н-ролл» – исчерпывающе объясняет этот причудливый кроссовер футуристического боевика о войнах мотоциклетных банд и мюзикла. Одна из первых ролей Уильяма Дефо.
4

«8 женщин» Франсуа Озона, 2001. Детективный мюзикл с настоящим созвездием ведущих див французского кино, о котором мы уже подробно писали в нашем топе лучших фильмов на Рождество.
5

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Тима Бартона, 2007. Мюзикл ужасов от главного киносказочника современности – увы, слишком натуралистический и чрезмерно кровавый, чтобы его можно было рекомендовать к просмотру, но без него список был бы неполным.
6

«Рипо: Генетическая опера» Даррена Линна Боусманна, 2009. Потерянный шедевр режиссера членовредительской франшизы «Пила», бесконечно прекрасный в своем цинизме мюзикл в стиле постапокалиптического киберпанка с Сарой Брайтман и Пэрис Хилтон, а также – лучший саундтрек после общепризнанной классики Тима Райса и Эндрю Ллойда Уэббера.


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