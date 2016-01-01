Зачем смотреть «Ла-ла лэнд» – философскую сказку о любви, успехе и служении музам

Вчера стало известно, что фильм Демьена Шазелла «Ла-ла лэнд», чья «Одержимость» в прошлом году номинировалась на сценарный «Оскар», стал форменным триумфатором 74-го «Золотого глобуса»: картина получила награды во всех семи номинациях, в которых участвовала.
Фильму «Ла-ла лэнд» суждено было стать событием задолго до того, как он добрался до наших экранов – в прошлом году лента стала одним из фаворитов Венецианского фестиваля. Все с нетерпением ждали новую картину Дэмьена Шазелла, чья дебютная «Одержимость» вызвала огромный резонанс. И хотя ценителей джаза покоробило, что фильм об ученичестве в самом прекрасном музыкальном жанре поставлен как сугубо спортивная драма о боли и ее преодолении, как поединок на выживание между будущим чемпионом и жестоким тренером, столь нетривиальный подход оценили любители небанального кино. Еще бы, додуматься скрестить триллер с музыкальным фильмом. (Испанский «Торжественный финал» Эухенио Мира снят, если что, тоже по сценарию Шазелла.)
Нужно признать: новая лента молодого режиссера, которому 19 января исполнится тридцать два, не только не разочаровала, но еще и показала, что Шазелл как постановщик взял новую и очень крутую высоту.
В первую очередь поражают смелость и раскованность постановки. Шазелл снимает так, будто никто ничего до него не снимал, он словно заново открывает для зрителя приемы и клише, казалось бы, затертые безнадежно. Самым удивительным образом эти клише срабатывают, и на выходе получается очень свежее и оригинальное кино, при этом лишенное малейшего налета пошлости, хотя в пересказе ряд сцен из фильма звучат довольно нелепо. (Например, сцена с вальсирующими в воздухе на фоне звездного неба главными героями.)
Шазелл не боится показаться не только банальным, но еще и сентиментальным и старомодным. Он признается в любви к би-бопу пятидесятых и бесстрашно воссоздает мюзикл – как будто по памяти, увиденный давным-давно по старенькому телевизору
Источники авторского вдохновения легко считываются: «Шербургские зонтики» с «Девушками из Рошфора», «Поющие под дождем» и «8 ½», и это даже не секрет – Шазелл показывал эти фильмы перед съемками киногруппе. Но «Ла-ла лэнд» – не классический мюзикл и не его старательная имитация: как вы могли заметить, герои Райана Гослинга и Эммы Стоун танцуют так себе и поют как умеют. Подобно Бобу Фоссу сорок лет назад, Шазелл закладывает новый жанровый канон, новаторский и дерзкий. Но если Боб Фосс жил и дышал хореографией, то для Шазелла мюзикл – в первую очередь возможность выразить очень важные вещи, используя для этого не самый очевидный язык и средства выражения.
«Ла-ла лэнд» – не столько история любви и даже не история успеха голливудских Золушек: это фильм о том, что настоящий художник должен (а Миа и Себастиан настоящие художники) в первую очередь служить своему искусству, и это служение оказывается гораздо важнее всего остального. Любопытно, что подобную философию транслирует режиссер, который снимает фильмы о том, как достичь успеха, и у которого в графе «личная жизнь» указано краткое и беспощадное: развод. (Кстати говоря, бывшая супруга Шазелла, Джасмин МакГлейд – один из продюсеров фильма.)
Единственное, что удручает в успехе «Ла-ла лэнда» – то, что следом за ним наверняка пойдут большие студийные мюзиклы. И еще не хотелось бы увидеть Шазелла в режиссерском кресле какого-нибудь супергеройского боевика. Мюзиклы еще как-то можно пережить, но если очередной оригинальный художник следом за Данканом Джонсом растворится в попкорновом мейнстриме – вот это и в самом деле будет обидно.
Напоследок нельзя не посоветовать саундтрек: здесь можно послушать песни из фильма на Яndex.Music, а здесь – купить на iTunes.