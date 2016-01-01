Зачем смотреть «Ла-ла лэнд» – философскую сказку о любви, успехе и служении музам

Фильму «Ла-ла лэнд» суждено было стать событием задолго до того, как он добрался до наших экранов – в прошлом году лента стала одним из фаворитов Венецианского фестиваля. Все с нетерпением ждали новую картину Дэмьена Шазелла, чья дебютная «Одержимость» вызвала огромный резонанс. И хотя ценителей джаза покоробило, что фильм об ученичестве в самом прекрасном музыкальном жанре поставлен как сугубо спортивная драма о боли и ее преодолении, как поединок на выживание между будущим чемпионом и жестоким тренером, столь нетривиальный подход оценили любители небанального кино. Еще бы, додуматься скрестить триллер с музыкальным фильмом. (Испанский «Торжественный финал» Эухенио Мира снят, если что, тоже по сценарию Шазелла.)

Нужно признать: новая лента молодого режиссера, которому 19 января исполнится тридцать два, не только не разочаровала, но еще и показала, что Шазелл как постановщик взял новую и очень крутую высоту.

В первую очередь поражают смелость и раскованность постановки. Шазелл снимает так, будто никто ничего до него не снимал, он словно заново открывает для зрителя приемы и клише, казалось бы, затертые безнадежно. Самым удивительным образом эти клише срабатывают, и на выходе получается очень свежее и оригинальное кино, при этом лишенное малейшего налета пошлости, хотя в пересказе ряд сцен из фильма звучат довольно нелепо. (Например, сцена с вальсирующими в воздухе на фоне звездного неба главными героями.)