Культовый «Офис» вернется на экраны без Стива Карелла

Американский телеканал NBC решил снять продолжение культового ситкома «Офис». Информация об этом появилась на Variety.
Однако, по информации источников издания, в новом сезоне не будет участвовать один из главных актеров сериала Стив Карелл («Охотник на лис», «Игра на понижение» и др.), который играл босса Майкла Скотта. Комментировать что-либо официально на NBC отказались.
А источники издания TVLine рассказали, что продолжение выйдет в 2018-2019 гг. Ожидается, что в съемках примут участие как старые, так и новые актеры.
Напомним, «Офис» в псевдодокументальном стиле рассказывает о жизни офисных работников компании Dunder Mifflin, занимающейся продажей бумаги. Ситком выходил на экраны с 2005 по 2013 год и получил более 20 наград премии «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. А журнал Time включил его в список «Сто лучших телевизионных шоу всех времен».
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