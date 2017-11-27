Культовый «Офис» вернется на экраны без Стива Карелла

Американский телеканал NBC решил снять продолжение культового ситкома «Офис». Информация об этом появилась на Variety.

Однако, по информации источников издания, в новом сезоне не будет участвовать один из главных актеров сериала Стив Карелл («Охотник на лис», «Игра на понижение» и др.), который играл босса Майкла Скотта. Комментировать что-либо официально на NBC отказались.

А источники издания TVLine рассказали, что продолжение выйдет в 2018-2019 гг. Ожидается, что в съемках примут участие как старые, так и новые актеры.