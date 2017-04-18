Кто в этом году получит «Эмми» – главную телепремию года

Номинируются чемпионы-тяжеловесы Кевин Спейси (в пятый раз подряд за «Карточный домик»), и Лив Шрайбер с Бобом Оденкерком (третьи по счету номинации за «Рэя Донована» и «Лучше звоните Солу»). Также не вызывает ни малейшего удивления присутствие в списке Энтони Хопкинса («Мир Дикого Запада»). А вот кандидатуры Мэттью Риза («Американцы») и Стерлинга Брауна с Майло Вентимильей (оба за роли в сериале «Это мы») кажутся куда более интригующими.

Муж и жена в закадровой жизни Мэтью Риз и Кэри Рассел, играющие супругов-агентов КГБ в «Американцах», уже номинировались на «Эмми» в прошлом году. Не удивительно: довольно банальный шпионский сериал «Американцы» не сразу, но уверенно начал выруливать в весьма качественную драму, в которой шпионские интриги плотно переплелись с мелодраматическими страстями, а посреди «клюквы» вдруг начали прорастать пронзительные человеческие истории. При этом игра Рассел и Риза от сезона к сезону становилась все интереснее.

Так что проще сказать, кто не получит статуэтку: Кевин Спейси. Во-первых, нынешний сезон «Карточного домика» оказался одним из наиболее слабых. А во-вторых, сам Хью Лори номинировался за роль доктора Грегори Хауса ни много ни мало шесть раз, однако так и не получил награду. Слабое утешение для Спейси, но все же.