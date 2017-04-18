Кто в этом году получит «Эмми» – главную телепремию года

Уже в это воскресенье в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения номинантов 69-й премии «Эмми».
В номинации «Лучший драматический сериал» в этом году сразятся «Мир Дикого Запада», «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».
«Мир Дикого Запада» был выдвинут в общей сложности в 22 номинациях. Но холодно сконструированный, набитый под завязку звездными актерами сериал Джонатана Нолана о парке аттракционов-роботов не кажется явным фаворитом гонки. Куда больше шансов у «Рассказа служанки» и сериала «Это мы», который для наших зрителей – настоящая «темная лошадка».
«Рассказу служанки» повезло выйти точно вовремя, когда американцы только начали приходить в себя от шока после первых указов своего одиозного 45-го Президента. Так что, помимо художественных достоинств, эта насыщенная драматизмом и яркими актерскими работами безнадежная антиутопия об Америке, в которой пришли к власти религиозные фундаменталисты, смотрелась с повышенным вниманием в том числе благодаря историческому моменту.
Очевиден и главный лузер гонки – уже успевший стать современной классикой «Карточный домик»: сериал стабильно номинируется с 2013 года, когда вышел первый сезон, но в разные годы победа доставалась «Игре престолов» и «Во все тяжкие». Кстати говоря, «Лучше звоните Солу» выдвигается вот уже третий раз, но на фоне явных фаворитов гонки у отличного спин-оффа Breaking Bad шансов, прямо скажем, маловато.
В этой номинации будут соревноваться Кэри Рассел («Американцы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Робин Райт («Карточный домик») и Клэр Фой («Корона»).
Робин Райт можно поздравить. Актриса вот уже пятый раз будет номинироваться за роль Клэр Андервуд – последовательно второй леди, первой леди и президента США. Как говорится, добро пожаловать в клуб: пяти номинаций подряд удостаивалась разве что Вероника Хэммел за роль в одном из лучших полицейских сериалов восьмидесятых «Блюз Хилл-стрит». В прошлые годы Робин Райт обходили Татьяна Маслани («Темное дитя»), Джулианна Маргулис («Хорошая жена»), Клэр Дейнс («Родина») и Виола Дэвис, которая в совокупности номинировалась трижды.
Номинируются чемпионы-тяжеловесы Кевин Спейси (в пятый раз подряд за «Карточный домик»), и Лив Шрайбер с Бобом Оденкерком (третьи по счету номинации за «Рэя Донована» и «Лучше звоните Солу»). Также не вызывает ни малейшего удивления присутствие в списке Энтони Хопкинса («Мир Дикого Запада»). А вот кандидатуры Мэттью Риза («Американцы») и Стерлинга Брауна с Майло Вентимильей (оба за роли в сериале «Это мы») кажутся куда более интригующими.
Муж и жена в закадровой жизни Мэтью Риз и Кэри Рассел, играющие супругов-агентов КГБ в «Американцах», уже номинировались на «Эмми» в прошлом году. Не удивительно: довольно банальный шпионский сериал «Американцы» не сразу, но уверенно начал выруливать в весьма качественную драму, в которой шпионские интриги плотно переплелись с мелодраматическими страстями, а посреди «клюквы» вдруг начали прорастать пронзительные человеческие истории. При этом игра Рассел и Риза от сезона к сезону становилась все интереснее.
Так что проще сказать, кто не получит статуэтку: Кевин Спейси. Во-первых, нынешний сезон «Карточного домика» оказался одним из наиболее слабых. А во-вторых, сам Хью Лори номинировался за роль доктора Грегори Хауса ни много ни мало шесть раз, однако так и не получил награду. Слабое утешение для Спейси, но все же.
В этой номинации все позиции вполне предсказуемы. «Большая маленькая ложь», третий сезон антологии «Фарго», «Однажды ночью» и дебютные сезоны антологий «Вражда» и «Гений» (оба на данный момент официально продолжены) – лучшее, что мы видели за последний год в формате мини-сериала. И однозначного лидера, как в номинации «Лучший драматический сериал», здесь нет: каждый претендент хорош по-своему. Согласитесь, непросто выбрать между такими замечательными работами, как «Большая маленькая ложь», «Фарго 3» и «Однажды ночью».
Но если бы выбор победителя был в нашей власти, мы бы определенно отдали главный приз создателям неонуара «Однажды ночью». Этот римейк британского сериала 2008 года «Криминальное правосудие» не уступает оригиналу и куда жестче ставит моральные и философские вопросы в истории о невинно обвиненном, который вынужден пройти все круги тюремного ада. Тем более, что и постановка, и операторская работа, и образы, созданные Джоном Тортурро и Ризом Ахмедом, уже были отмечены номинациями на «Золотой глобус», но остались без наград.
В этих двух номинациях сходятся в борьбе за статуэтку «Эмми» далеко не последние люди в американском шоу-бизнесе. Например, в этом году номинированы Кэрри Кун, сыгравшая дотошную начальницу полиции в «Фарго 3», Фелисити Хаффман («Американское преступление») и по два актерских дуэта из «Маленькой большой лжи» (Риз Уизерспун и Николь Кидман) и «Вражды», где две замечательные кинодивы прошлых лет Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон играли так, будто в последний раз перед камерой.
Но вот спрогнозировать, кто из них получит «Эмми», задача не из легких. Как, собственно, и в «мужской» номинации, где от звезд первой величины форменным образом рябит в глазах. Здесь и лауреат премии 2014 года Бенедикт Камбербэтч («Шерлок: Лгущий детектив»), и великий Роберт Де Ниро, номинированный на фильм с говорящим названием «Лжец, Великий и Ужасный», и Джеффри Раш, сыгравший самого Альберта Эйнштейна в первом сезоне антологии «Гений», и Юэн МакГрегор («Фарго»), и уже упоминавшийся дуэт Джона Туртурро и Риза Ахмеда в «Однажды ночью». Как говорится, делайте ваши ставки, господа.