ТЕЛЕКРИТИКА

Кто в этом году получит «Эмми» – главную телепремию года

За крылатую статуэтку сразятся лучшие сериалы и ведущие сериальные актеры

Культура

Уже в это воскресенье в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения номинантов 69-й премии «Эмми».


«Телекритика» рискнула сделать собственный прогноз, кто же получит в этом году заветную статуэтку в главных номинациях. Уже через два дня встречаемся у наших телеэкранов, мониторов, ноутбуков и прочих девайсов – там и узнаем, какие из наших прогнозов сбылись.

Лучший драматический сериал

http://images.telekritika.ua/b2eabea796be7beb186ec157ff03d82f.jpg;12-stranger-things-8.w710.h473.2x.jpg,http://images.telekritika.ua/3203caaa3d286b91a5e97f598703a565.jpg;1280_this_is_us_winter_premiere_sad.jpg,http://images.telekritika.ua/d786703d1e5d860af8128f90a90b0018.jpeg;100523284-url-1.jpeg,http://images.telekritika.ua/6043406b99adac31b9d2b64e3cc73738.jpg;better_call_saul_s2.jpg,http://images.telekritika.ua/bf7c3b0e4ba8c30e924fc3261c4f8fba.jpg;la-1493061790-u7kyph46rd-snap-image.jpg,http://images.telekritika.ua/cfdc88f471da091390a84b1bd11b571a.jpg;thecrown_110_01304r.jpg,http://images.telekritika.ua/09fa356e96af9763876d2b53e6688931.jpg;westworld-interview_0015-2-1500x1000.jpg

В номинации «Лучший драматический сериал» в этом году сразятся «Мир Дикого Запада», «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

«Мир Дикого Запада» был выдвинут в общей сложности в 22 номинациях. Но холодно сконструированный, набитый под завязку звездными актерами сериал Джонатана Нолана о парке аттракционов-роботов не кажется явным фаворитом гонки. Куда больше шансов у «Рассказа служанки» и сериала «Это мы», который для наших зрителей – настоящая «темная лошадка».

«Рассказу служанки» повезло выйти точно вовремя, когда американцы только начали приходить в себя от шока после первых указов своего одиозного 45-го Президента. Так что, помимо художественных достоинств, эта насыщенная драматизмом и яркими актерскими работами безнадежная антиутопия об Америке, в которой пришли к власти религиозные фундаменталисты, смотрелась с повышенным вниманием в том числе благодаря историческому моменту.

Культура

8 лучших сериалов первого полугодия-2017

«Это мы» – наполненная мягким юмором история обычной американской семьи, которая разворачивается в нескольких временных плоскостях, от восьмидесятых до наших дней. Авторы сериала как будто нарочно отказываются от самых популярных схем – в кадре нет ни насилия, ни дорогостоящих спецэффектов, ни актуальных политических аллюзий, только мелодрама высочайшего класса. Но от классических «мыльных опер» «Это мы» отличается отличными диалогами, тонко прописанными характерами и прекрасными актерскими работами. В формате полного метра этот фильм наверняка поборолся бы за «Оскар».

Очевиден и главный лузер гонки – уже успевший стать современной классикой «Карточный домик»: сериал стабильно номинируется с 2013 года, когда вышел первый сезон, но в разные годы победа доставалась «Игре престолов» и «Во все тяжкие». Кстати говоря, «Лучше звоните Солу» выдвигается вот уже третий раз, но на фоне явных фаворитов гонки у отличного спин-оффа Breaking Bad шансов, прямо скажем, маловато.

Лучшая драматическая актриса

http://images.telekritika.ua/686a4a59efbb82aa224767a1d232e248.jpg;90f7f376-6195-4a88-be9c-e51f9c21e775.jpg,http://images.telekritika.ua/1c4ee44d0b83a1503299d1cf8433c93d.jpg;160405-news-the-americans.jpg,http://images.telekritika.ua/053f4f00e0955cef91f243ef3cc03e95.jpg;davis_a.jpg,http://images.telekritika.ua/e9605885ef1f91a108d4d5efebfcf862.jpg;evan-rachel-wood-westworld.jpg,http://images.telekritika.ua/c8914bb13fe59a50052eab34da9cda3a.jpg;the-crown (1).jpg,http://images.telekritika.ua/075f671b1d121853535118871b08ff83.jpg;maxresdefault.jpg

В этой номинации будут соревноваться Кэри Рассел («Американцы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Робин Райт («Карточный домик») и Клэр Фой («Корона»).

Робин Райт можно поздравить. Актриса вот уже пятый раз будет номинироваться за роль Клэр Андервуд – последовательно второй леди, первой леди и президента США. Как говорится, добро пожаловать в клуб: пяти номинаций подряд удостаивалась разве что Вероника Хэммел за роль в одном из лучших полицейских сериалов восьмидесятых «Блюз Хилл-стрит». В прошлые годы Робин Райт обходили Татьяна Маслани («Темное дитя»), Джулианна Маргулис («Хорошая жена»), Клэр Дейнс («Родина») и Виола Дэвис, которая в совокупности номинировалась трижды.

«Робин Райт можно поздравить: вот уже пятый раз она будет номинироваться за роль Клэр Андервуд. Как говорится, добро пожаловать в клуб»

Для Элизабет Мосс это уже третья номинация: ее Пегги Олсон из «Безумцев» дважды выдвигалась в претендентки на получение крылатой статуэтки, но не сложилось. С учетом того, что Мосс в очередной раз показала в «Рассказе служанки» высокий класс актерской игры, в номинации «Лучшая драматическая актриса» сложилась ощутимая интрига.

Лучший драматический актер

http://images.telekritika.ua/5503063c0934aa4660147acb979f853a.jpg;americans_s03e02_matthew_rhys_still.jpg,http://images.telekritika.ua/a6a31704c4a5369dc826bfaeb2054769.jpg;better-call-saul-off-brand-photo003-1494539533741_1280w.jpg,http://images.telekritika.ua/9fc4b37d3b13eedf2d6bc418d006f584.jpg;genius-geoffrey-rush-einstein.jpg,http://images.telekritika.ua/2925054d24113241b86961c0e18d7f28.jpg;milo_ventimiglia_this_is_us_screenshot_h_2016.jpg,http://images.telekritika.ua/80ad8678c25096bef766e18f236fbf74.jpg;thisisus.jpg,http://images.telekritika.ua/64514d30aaf6a8c88ee77b0d99a584bb.jpg;episode-03-1920.jpg,ray-donovan-season-1-finale-same-exactly-liev-schreiber.jpg;ray-donovan-season-1-finale-same-exactly-liev-schreiber.jpg

Номинируются чемпионы-тяжеловесы Кевин Спейси (в пятый раз подряд за «Карточный домик»), и Лив Шрайбер с Бобом Оденкерком (третьи по счету номинации за «Рэя Донована» и «Лучше звоните Солу»). Также не вызывает ни малейшего удивления присутствие в списке Энтони Хопкинса («Мир Дикого Запада»). А вот кандидатуры Мэттью Риза («Американцы») и Стерлинга Брауна с Майло Вентимильей (оба за роли в сериале «Это мы») кажутся куда более интригующими.

Муж и жена в закадровой жизни Мэтью Риз и Кэри Рассел, играющие супругов-агентов КГБ в «Американцах», уже номинировались на «Эмми» в прошлом году. Не удивительно: довольно банальный шпионский сериал «Американцы» не сразу, но уверенно начал выруливать в весьма качественную драму, в которой шпионские интриги плотно переплелись с мелодраматическими страстями, а посреди «клюквы» вдруг начали прорастать пронзительные человеческие истории. При этом игра Рассел и Риза от сезона к сезону становилась все интереснее.

Так что проще сказать, кто не получит статуэтку: Кевин Спейси. Во-первых, нынешний сезон «Карточного домика» оказался одним из наиболее слабых. А во-вторых, сам Хью Лори номинировался за роль доктора Грегори Хауса ни много ни мало шесть раз, однако так и не получил награду. Слабое утешение для Спейси, но все же.

Лучший мини-сериал

http://images.telekritika.ua/9da5d4f771a424b97b5cd5cacb03c96c.jpg;917d0d43fac07d9b38e726d62367ffb766cc8a26cd0834013c0b7e93b2d06dd18ff73654868ecfcbf425d91d95ffece5.jpg,http://images.telekritika.ua/7976fb2ef786005f157e5fa6fab963fc.jpg;fargo-season-3.jpg,http://images.telekritika.ua/14c0c3304867f3636d50ef047bb9f881.jpg;feud-little-gold-men.jpg,http://images.telekritika.ua/d92cd3610ad2a0c65e3bf06746e47d64.jpg;the_night_of_still_h_2016.jpg,genius-geoffrey-rush-einstein.jpg;genius-geoffrey-rush-einstein.jpg

В этой номинации все позиции вполне предсказуемы. «Большая маленькая ложь», третий сезон антологии «Фарго», «Однажды ночью» и дебютные сезоны антологий «Вражда» и «Гений» (оба на данный момент официально продолжены) – лучшее, что мы видели за последний год в формате мини-сериала. И однозначного лидера, как в номинации «Лучший драматический сериал», здесь нет: каждый претендент хорош по-своему. Согласитесь, непросто выбрать между такими замечательными работами, как «Большая маленькая ложь», «Фарго 3» и «Однажды ночью».

Культура

Почему нельзя пропускать новый сезон «Фарго»

И потом, разве уменьшает шансы «Фарго» на победу тот радостный факт, что первый сезон антологии уже получал «Эмми» три года назад? Например, «Игра престолов» и «Во все тяжкие» побеждали в своей номинации дважды. (В новейшее время по две премии «Эмми» получали разве что «Застава фехтовальщиков» и, конечно же, «Клан Сопрано».) Кроме того, третий сезон «Фарго» стал одним из лучших в антологии, наиболее плотно приблизившись к «фирменной» эстетике черной криминальной комедии от братьев Коэн.

Но если бы выбор победителя был в нашей власти, мы бы определенно отдали главный приз создателям неонуара «Однажды ночью». Этот римейк британского сериала 2008 года «Криминальное правосудие» не уступает оригиналу и куда жестче ставит моральные и философские вопросы в истории о невинно обвиненном, который вынужден пройти все круги тюремного ада. Тем более, что и постановка, и операторская работа, и образы, созданные Джоном Тортурро и Ризом Ахмедом, уже были отмечены номинациями на «Золотой глобус», но остались без наград.

Лучшие актер и актриса в мини-сериале или телевизионном фильме

http://images.telekritika.ua/b73d1dbe6dd3466c3e9da248493b01f0.jpg;3Xqqgm9SN2rm40UC.jpg,http://images.telekritika.ua/a3510283d4cabd8427a60f4fe5cc2bf8.jpg;917d0d43fac07d9b38e726d62367ffb766cc8a26cd0834013c0b7e93b2d06dd18ff73654868ecfcbf425d91d95ffece5.jpg,http://images.telekritika.ua/9e002d43f34510881408af73d0e2909a.jpg;5113_large_5e4bbd9d04.jpg,http://images.telekritika.ua/4923f8d39ac008f817602d734cb88704.jpg;1492957571091.jpg,http://images.telekritika.ua/3714940a455b58f03b1ca14e6cebf23c.jpg;felicity-huffman-american-crime-abc.jpg,http://images.telekritika.ua/f749500e0e1ba3baebf6fdf2ea221503.jpg;fxs-feud-unveils-full-trailer-opening-credits.jpg,john-stone-1920.jpg;john-stone-1920.jpg,naz-1920.jpg;naz-1920.jpg,Sherlock_a_l.jpg;Sherlock_a_l.jpg

В этих двух номинациях сходятся в борьбе за статуэтку «Эмми» далеко не последние люди в американском шоу-бизнесе. Например, в этом году номинированы Кэрри Кун, сыгравшая дотошную начальницу полиции в «Фарго 3», Фелисити Хаффман («Американское преступление») и по два актерских дуэта из «Маленькой большой лжи» (Риз Уизерспун и Николь Кидман) и «Вражды», где две замечательные кинодивы прошлых лет Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон играли так, будто в последний раз перед камерой.

Но вот спрогнозировать, кто из них получит «Эмми», задача не из легких. Как, собственно, и в «мужской» номинации, где от звезд первой величины форменным образом рябит в глазах. Здесь и лауреат премии 2014 года Бенедикт Камбербэтч («Шерлок: Лгущий детектив»), и великий Роберт Де Ниро, номинированный на фильм с говорящим названием «Лжец, Великий и Ужасный», и Джеффри Раш, сыгравший самого Альберта Эйнштейна в первом сезоне антологии «Гений», и Юэн МакГрегор («Фарго»), и уже упоминавшийся дуэт Джона Туртурро и Риза Ахмеда в «Однажды ночью». Как говорится, делайте ваши ставки, господа.

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Культура

Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне на Донбассе выдвинут на «Оскар»

Популярное на Телекритике



Дуся

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Дуся

Ведущий запаниковал и запутался в телекамерах

Культура

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Дуся

Организаторов фестиваля «Кино против коррупции» уличили в коррупции