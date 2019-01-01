Кто есть кто в грядущем сезоне «Нарко»

Строго говоря, 4 сезон сериала позиционируется как спин-офф – или, если угодно, перезапуск франшизы «Нарко». Поэтому зрителям не помешает поближе познакомиться с новыми героями.
Вчера Netflix опубликовала два новых фото со съемок «Нарко: Мексика». На первом изображен Майкл Пенья (звезда грядущего триллера «Закат цивилизации») в роли агента Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарены, который переезжает с женой и детьми в Гвадалахару, чтобы занять новый пост. Местный картель в это время возглавляет герой Диего Луны – Феликс Гайардо. Для кого-то из двоих новое противостояние может обернуться трагедией, которая, согласно официальному синопсису, «повлияет на наркобизнес и борьбу с наркотиками на годы вперед».
Уже известен и актерский состав второго плана. В новых «Нарко» засветятся Джеки Эрл Хейли («Хранители»), Мэтт Летчер («Скандал»), Ленни Джейкобсон («Радиоволна») и Алисса Диаз («Неуловимые»). Роль Хоакина «Эль Чапо» Гусмана – одного из самых влиятельных наркобаронов в мире, неоднократно попадавшего в список богатейших людей по версии Forbes, – играет Алехандро Эдда («Бойтесь ходячих мертвецов»).
Неизвестной пока остается лишь дата выхода 4 сезона «Нарко», так что остается ждать традиционный тизер-объявление от Netflix. Но не стоит забывать также держать руку на пульсе другого проекта от создателей «Нарко» – телесериала «Крестный отец Гарлема», который выйдет в 2019 году.