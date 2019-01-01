Кто есть кто в грядущем сезоне «Нарко»

Вчера Netflix опубликовала два новых фото со съемок «Нарко: Мексика». На первом изображен Майкл Пенья (звезда грядущего триллера «Закат цивилизации») в роли агента Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарены, который переезжает с женой и детьми в Гвадалахару, чтобы занять новый пост. Местный картель в это время возглавляет герой Диего Луны – Феликс Гайардо. Для кого-то из двоих новое противостояние может обернуться трагедией, которая, согласно официальному синопсису, «повлияет на наркобизнес и борьбу с наркотиками на годы вперед».