Кшиштоф Занусси приступил к съемкам мистической драмы «Эфир» при участии Украины

В Польше стартовали съемки мистической драмы «Эфир» режиссера Кшиштофа Занусси, которая снимается в копродукции с Украиной. Об этом сообщаетсяна сайте ассоциации The Film New Europe (FNE).
Это первый этап съемок, который продлится до 6 сентября. Второй этап съемок запланирован на ноябрь-декабрь. Кроме Польши, съемки также будут проходить в Украине и Венгрии.
Кроме Украины и Польши, в производстве фильма участвуют также Литва и Венгрия. Так, проект ленты получил финансирование от Польского киноинститута, Министерства культуры и национального наследия Польши, Подкарпатской кинокомиссии, Госкино Украины, Венгерского национального кинофонда и Литовского киноцентра.
В фильме снимаются Яцек Понедзялек, Анджей Хира, Малгожата Притуляк, Мария Рябошапка. Также роли в нем получили Остап и Дмитрий Ступки.
Напомним, в апреле Госкино выделило на производство драмы «Эфир» 16,65 млн грн (общая стоимость – 61 млн грн).
В основу ленты легли исторические события. Это новая версия легенды о докторе Фаусте, действие которой разворачивается в начале Первой мировой войны на границе между Украиной и Австро-Венгерской империей.
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