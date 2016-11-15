Кшиштоф Занусси приступил к съемкам мистической драмы «Эфир» при участии Украины

В Польше стартовали съемки мистической драмы «Эфир» режиссера Кшиштофа Занусси, которая снимается в копродукции с Украиной. Об этом сообщаетсяна сайте ассоциации The Film New Europe (FNE).

Это первый этап съемок, который продлится до 6 сентября. Второй этап съемок запланирован на ноябрь-декабрь. Кроме Польши, съемки также будут проходить в Украине и Венгрии.

Кроме Украины и Польши, в производстве фильма участвуют также Литва и Венгрия. Так, проект ленты получил финансирование от Польского киноинститута, Министерства культуры и национального наследия Польши, Подкарпатской кинокомиссии, Госкино Украины, Венгерского национального кинофонда и Литовского киноцентра.