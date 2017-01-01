Ксеноморфы на кабельном: «Чужой» может стать сериалом

Возможно, тому виной всего лишь приближающийся 40-летний юбилей «Чужого», но западные киносайты полнятся слухами о перерождении франшизы. На этот раз – в виде телесериала.
«Последнее киновоплощение серии, "Чужой: Завет" 2017 года, собрал плохую кассу и подвел многих поклонников дизайна ксеноморфов. Фильм убедил некоторых зрителей в том, что франшиза себя изжила, слишком далеко отойдя от оригинального фильма, – пишет ScreenRant. – Но сейчас появляются свидетельства того, что она попробует оправдать себя посредством телесериала. Первыми слухи о телевизионном спин-оффе "Чужого" озвучили Omega Underground, утверждавшие, что вскоре появится официальный анонс проекта. Однако стоит отметить, что без упоминания конкретных деталей сюжета, телеканала или задействованных продюсеров эти слухи следует воспринимать с долей скепсиса».
Портал We Got This Covered, в свою очередь, размышляет о возможных партнерах Fox для потенциального релиза. «Сотрудничество со стриминговыми платформами вроде Netflix и Hulu, по-видимому, исключено, а вот FX кажется хорошим вариантом. Плюс, история показывает, что Fox любит переформатировать свою интеллектуальную собственность под потребности телевидения, как произошло с "Одаренными" и "Легионом"».
Напомним, что в 2019 году исполняется 40 лет с момента выхода первого «Чужого». Сцена с «грудоломом», который появлялся из тела персонажа Джона Херта, стала излюбленным материалом для пародий: например, Зак Галифианакис именно так появился в февральском выпуске ток-шоу Conan на TBS.
Недавно также стало известно, что режиссерская версия фильма «Мстители: Война бесконечности» будет содержать 30-минутный отрывок с предысторией Таноса.