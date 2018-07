Ксеноморфы на кабельном: «Чужой» может стать сериалом

Портал We Got This Covered, в свою очередь, размышляет о возможных партнерах Fox для потенциального релиза. «Сотрудничество со стриминговыми платформами вроде Netflix и Hulu, по-видимому, исключено, а вот FX кажется хорошим вариантом. Плюс, история показывает, что Fox любит переформатировать свою интеллектуальную собственность под потребности телевидения, как произошло с "Одаренными" и "Легионом"».

Напомним, что в 2019 году исполняется 40 лет с момента выхода первого «Чужого». Сцена с «грудоломом», который появлялся из тела персонажа Джона Херта, стала излюбленным материалом для пародий: например, Зак Галифианакис именно так появился в февральском выпуске ток-шоу Conan на TBS.

Недавно также стало известно, что режиссерская версия фильма «Мстители: Война бесконечности» будет содержать 30-минутный отрывок с предысторией Таноса.