Критики ставят двойки «Богемской рапсодии»: что пошло не так?

В Лондоне состоялась премьера долгожданного байопика «Богемская рапсодия» о жизни лидера Queen Фредди Меркьюри. Но, похоже, что выпускать фильм аккурат к 20-летнему юбилею первого сингла Бритни Спирс было дурным знаком: из первых рецензентов лента не понравилась почти никому.
Почти все критики похвалили актерскую игру Рами Малека, исполнившего роль Меркьюри, и проехались по качеству сценария.
«Без учета великолепной игры Малека фильм похож скорее на выступление хорошей кавер-группы, чем на прорывную музыкальную одиссею», – пишет The Guardian в «двухзвездочной» рецензии.
Такую же оценку фильму поставил обозреватель The Independent. «"Богемская рапсодия" страдает от конфликтующих намерений: фильм одновременно пытается быть духоподъемным экскурсом по истории группы и удовлетворительной биографией Меркьюри. И последнее ему удается категорически плохо, вопреки лучшим попыткам Малека».
Безжалостный Variety пишет: «Это стандартный, посредственный, высушенный, боящийся рисковать ретроградский олдскульный байопик – фильм, который перепрыгивает от события к событию вместо того, чтобы погружаться в них».
Влиятельные ребята из IndieWire добавляют: «Главный провал "Богемской рапсодии" состоит в том, что спустя 134 минуты после того, как в зале гаснет свет, члены группы Queen кажутся просто четверкой парней, которых пропустили через ржавый конвейер голливудского байопика».
Напомним, что в украинский прокат фильм выйдет 1 ноября. Подробнее о нем читайте в следующем выпуске нашего еженедельного кинодайджеста.
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