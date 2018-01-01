Критики ставят двойки «Богемской рапсодии»: что пошло не так?

Безжалостный Variety пишет: «Это стандартный, посредственный, высушенный, боящийся рисковать ретроградский олдскульный байопик – фильм, который перепрыгивает от события к событию вместо того, чтобы погружаться в них».

Влиятельные ребята из IndieWire добавляют: «Главный провал "Богемской рапсодии" состоит в том, что спустя 134 минуты после того, как в зале гаснет свет, члены группы Queen кажутся просто четверкой парней, которых пропустили через ржавый конвейер голливудского байопика».

Напомним, что в украинский прокат фильм выйдет 1 ноября. Подробнее о нем читайте в следующем выпуске нашего еженедельного кинодайджеста.

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