ТЕЛЕКРИТИКА

Kristi Films снимает украинский комедийный зомби-хоррор

Культура

Украинский режиссер Артем Хакало приступил к съемкам комедийного хоррора «Мой парень – зомби». Об этом в своем Facebook сообщил генеральный продюсер кинокомпании Star Media Юрий Минзянов, продюсирующий фильм.

"Петр Алексеевич, извините, но это фильм ужасов, жанр хоррора, который вы подвергли обструкции в своей недавней речи. Я понимаю , что вы имели ввиду совсем другие ужасы...тем не менее мы начали съемки увлекательного комедийного хоррора «Мой парень – зомби»", – написал он.

_

_

По словам Минзянова, название «Мой парень – зомби» является рабочим и будет изменено.

Съемками фильма занимается компания Kristi Films. Роли в нем играют молодые актеры Паша Ли, Ксения Мишина, Елена Борозенец,

Миша Федорченко и др.

_

_

Напомним, на прошлой неделе президент Петр Порошенко   сказал, что в вопросе государственной поддержки кинематографа необходимо отдавать предпочтение лентам патриотического направления, а не фильмам ужасов.

Фото: Facebook Юрия Минзянова

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Культура

Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне на Донбассе выдвинут на «Оскар»

Популярное на Телекритике



Дуся

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Культура

7 самых красивых инстраграмов знаменитых кинооператоров

Общество

Все, что нужно знать о телевидении в «ДНР»

Культура

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс