Kristi Films снимает украинский комедийный зомби-хоррор

Украинский режиссер Артем Хакало приступил к съемкам комедийного хоррора «Мой парень – зомби». Об этом в своем Facebook сообщил генеральный продюсер кинокомпании Star Media Юрий Минзянов, продюсирующий фильм.
"Петр Алексеевич, извините, но это фильм ужасов, жанр хоррора, который вы подвергли обструкции в своей недавней речи. Я понимаю , что вы имели ввиду совсем другие ужасы...тем не менее мы начали съемки увлекательного комедийного хоррора «Мой парень – зомби»", – написал он.
По словам Минзянова, название «Мой парень – зомби» является рабочим и будет изменено.
Съемками фильма занимается компания Kristi Films. Роли в нем играют молодые актеры Паша Ли, Ксения Мишина, Елена Борозенец,
Миша Федорченко и др.
Напомним, на прошлой неделе президент Петр Порошенко сказал, что в вопросе государственной поддержки кинематографа необходимо отдавать предпочтение лентам патриотического направления, а не фильмам ужасов.
Фото: Facebook Юрия Минзянова