Kristi Films снимает украинский комедийный зомби-хоррор

Украинский режиссер Артем Хакало приступил к съемкам комедийного хоррора «Мой парень – зомби». Об этом в своем Facebook сообщил генеральный продюсер кинокомпании Star Media Юрий Минзянов, продюсирующий фильм.

"Петр Алексеевич, извините, но это фильм ужасов, жанр хоррора, который вы подвергли обструкции в своей недавней речи. Я понимаю , что вы имели ввиду совсем другие ужасы...тем не менее мы начали съемки увлекательного комедийного хоррора «Мой парень – зомби»", – написал он.