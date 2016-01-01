Короткометражка «Випуск ʼ97» стала призером кинофестиваля в Локарно

Короткометражный фильм режиссера Павла Острикова «Выпуск '97»,представленный в программе «Леопарды будущего» (Pardi di domani), куда вошли короткометражные и среднеметражные ленты режиссеров, еще не создавших полнометражных фильмов, получил награду Молодежного жюри (Premio Giuria dei giovani) международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

Как сообщает Национальный союз кинематографистов, департамент образования, культуры и спорта кантона Тичино премировал ленту суммой в 1,5 тыс. швейцарских франков.

"Нервничали больше, чем обычно, так как впервые на кинофестивале такого уровня. Но зрители отреагировали на фильм замечательно", – говорит режиссер.

В центре сюжета «Выпуска '97» – странный Роман, который ремонтирует телевизоры и продает на рынке антенны. Однажды он встречает свою одноклассницу, которую не видел 20 лет. И теперь он пытается не потерять ее снова.Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов.

Напомним, премьера короткометражки состоялась 21 июля на Одесском международном кинофестивале, где она получила приз как лучший короткометражный фильм Национального конкурса.

Фото: Facebook Павла Острикова