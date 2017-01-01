«Корона», «Дрянь», «Война и мир»: BAFTA назвала номинантов в области ТВ

Сериал «Корона», посвященный Елизавете ІІ, получил пять номинаций на премию Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA в области телевидения, сообщает ZN.UA .

Лента получила номинации в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана». Кроме того, два актера сериала - Джон Литгоу и Джаред Харрис - номинированы в категории «Лучший актер второго плана».

По три номинации получили сериалы «Дрянь» и «Счастливая долина». А вот «Война и мир» и «Ночной администратор», несмотря на то что получили отличные отзывы у критиков и зрителей, представлены всего в одной номинации.

В международной номинации участвуют сериалы «Однажды ночью», «Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона», «Очень странные дела» и «Очевидное».

Напомним, в феврале премию BAFTA получил фильм-мюзикл «Ла-ла лэнд» как лучший фильм.