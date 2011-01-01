Корней Грицюк: как снять кино без финансирования и попасть в прокат?

Когда украинские режиссеры драматично заявляют, что их кино было снято без денег, как правило, оказывается, что бюджет у ленты все же есть. Искали, конечно, всем селом – но пару сотен тысяч гривен все-таки нашли. Режиссер Корней Грицюк уверяет, у полнометражного мокьюментари «2020. Безлюдная страна», которое появится на экранах 22 ноября, никакого финансирования нет и быть не могло.

Как это возможно? Корней Грицюк снимает кино с 2011 года, за это время его короткометражные ленты были участниками кинофестивалей в Страсбурге, Португалии, Франции и Бангладеш, а также на международном кинофестивале «Молодость» в Киеве. Как рассказал «Телекритике» режиссер, практически все свои работы он снимал без какого-либо финансирования, полагаясь лишь на свои силы и друзей.

О короткометражном кино

Корней Грицюк родился в Донецке. В январе 2013 переехал в Киев, где продолжил снимать кино Фото: Анна Федорук

Я начинал с короткометражного кино. Работая с этим жанром, я учился монтажу, работе с актерами и понимал, что все эти навыки помогут мне в работе с полным метром, так как никакого профильного образования у меня нет – приходилось все осваивать самостоятельно.

О чем «2020. Безлюдная страна»?

Фильм «2020. Безлюдная страна» я начал снимать еще в январе 2016 года. Я помню, что сценарий к этому фильму написал буквально за пару дней. В центре сюжета абсурдная по сути ситуация – после подписания многочисленных международных соглашений и договоров украинцам дали возможность уехать в любую страну мира. Поэтому люди массово начали покидать страну. Всего за несколько недель улицы городов опустели.

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После волны эмиграции, некий канадский режиссер решил провести эксперимент: он отправился в Украину, чтобы узнать, счастливы ли те люди, которые остались, и почему. Я хотел поднять проблему эмиграции, но не с точки зрения документального кино или игрового, а под углом выдуманной реальности. Я хотел создать безумную упаковку, внутри которой были бы серьезные мысли.

О жанре мокьюментари

Корней Грицюк в кинотеатре «Жовтень», где также можно будет посмотреть «2020. Безлюдная страна» с 22–25 ноября Фото: Анна Федорук

Украинского мокьюментари мало, даже практически нет. Я могу вспомнить разве что короткометражку «Гвоздь» Филиппа Сотниченко. Из иностранного – «Первый на луне» российского режиссера Алексея Федорченко и, конечно, «Далекая синяя высь» Вернера Херцога. Но я остановился на этом жанре не потому, что его нет в стране и я хотел быть каким-то уникальным, просто для меня это был единственный возможный способ рассказать о важной проблеме, не имея средств для съемок фильма. Если же смотреть на мокьюментари в целом, я считаю, что жанр очень подвижен и перспективен. В него можно засунуть любой бред, начиная от «Ведьмы из Блэр», «Первых людей на луне» и всякого прочего ужаса, представляя, к примеру, что это found footage.

Снимать кино без денег – вынужденная мера или стиль?

Съемочный процесс «2020. Безлюдная страна» Фото: Лилия Маломуж

Нет, я не ставил себе цель – снять кино без денег. Просто так получилось. Когда сценарий был готов, я стал обращаться к своим знакомым, которые работают на ТВ, в рекламе, сериалах и стал спрашивать, насколько им было бы интересно поработать с этой темой. Так как это мои друзья, никто о гонорарах даже не стал спрашивать, а на остальное, я посчитал, что особое финансирование не нужно.

Корней Грицюк Фото: Анна Федорук

Конечно, я бы мог подать сценарий на питчинг Госкино, но не факт, что Госагенство поддержало бы жанр, новый для украинского кино, а если бы и поддержало, то ждать средств пришлось бы несколько лет. У меня не было этого времени.

О бюджете «2020. Безлюдная страна»

_ Фото: Лилия Маломуж

Я вправду пытался посчитать бюджет «2020. Безлюдная страна» перед интервью. Если я все правильно вспомнил, вся съемка ленты обошлась мне в 200–300 долларов. Технику в аренду мы не брали. У моего оператора, который работает на ТВ, была своя камера. Все остальное мы искали по знакомым.

_ Фото: Бен Цион Лазаревич

К примеру, когда я рассказал идею sound-продакшену «4Ears», им настолько понравился замысел, что они искали среди сотрудников тех, кто был свободен, и помогали кто чем мог просто за идею. Средства понадобились уже на этапе постпродакшена – разработать дизайн афиши, привести фильм на монтаже в годный вид.

О сложностях безбюджетного кино

Фото: Анна Федорук

Что для меня было самое сложное – собрать всех вместе. Так как никто за работу над этим проектом гонорар не получал, мы максимально старались выбрать то время и день, которые бы каждому подходили, – чтобы была камера, нужная локация, свободный звукорежиссер, реквизит. И если хоть у кого-то не получалось – съемочный день приходилось переносить. Всего в проекте принимало участие 11 актеров, два актера дубляжа, четыре оператора, пять звукорежиссеров, продюсерская команда тоже состояла из 5-6 людей. Плюс – за эти два года у меня было 2 ассистента, которые мне также помогали при съемках. В костяке съемочной команды, наверное, человек 30 было точно.

«Если режиссер способен рефлексировать над проблемами в обществе, предоставляя варианты их решения языком кино, – это лучшее проявление любви к своей стране, а не национальные костюмы, ненависть к «москалям» и портрет Шевченко где-то в углу комнаты главной героини»

Я считаю, что если снять кино – это реально твоя цель, первое, что нужно – понять, какие ресурсы вокруг тебя есть. Вдруг у кого-то из знакомых есть красивый дом где-то за городом или кто-то работает копирайтером и всегда мечтал попробовать написать что-то больше и круче, либо у тебя, может, какой-то знакомый оператор работает на ТВ и может будет заинтересован поснимать что-то на досуге.

_ Фото: Анна Федорук

И главное – быть реалистом, если у тебя нет денег. Я, к примеру, сразу понимал, что у меня не получится перекрыть Крещатик, чтобы создать эффект полного отсутствия людей или сделать крутую компьютерную графику. Я полагался только на себя и на оператора Бена Циона Лазаревича, который сам искал такие точки в Киеве, с которых город выглядел пустым.

Как попасть на экраны кинотеатров?

Эта заслуга не моя, а продюсера Анны Паленчук из «435 films». Она поверила в эту идею и сразу предложила помимо международных конкурсов показать ленту «2020. Безлюдная страна» в кинотеатрах Украины. Для этого она вышла на контакт с компанией «86Прокат», которые поддерживают украинские документальные фильмы, а некоторые ленты и сами продюсируют. Мы показали им фильм, и ребята также поверили в этот проект. Мне было очень приятно.

О современном украинском кино

_ Фото: Лилия Маломуж

Я, если честно, не до конца понимаю принцип, по которому государство финансирует национальное кино. Если же следить за международными фестивалями – становится понятно, что многие из фильмов «за счет Госкино» просто не будут там никому интересными. Но, в целом, я не могу не радоваться, что за последние годы индустрия переродилась – появилось много новых талантливых режиссеров, сценаристов. Конечно, из-за того, что украинское кино длительный период переживало стагнацию, много кто не умеет работать на площадках так, как надо. А людей, имеющих опыт работы в кино в Европе, – вообще единицы. Но я думаю, все еще впереди.

О государственных питчингах

Что бы реально помогло отрасли и стимулировало молодых режиссеров снимать – упростить процедуру питчингов. Из-за того, что у юных авторов реально нет ни опыта, ни финансовых возможностей качественно представить идею, Госкино отметает много, как по мне, годных и интересных идей для фильмов.

«Для меня патриотическое кино – то, которое снято в Украине с украинскими актерами в главных ролях»

Я бы отбирал фильмы по сценариям. Если мысль классная, то на месте Госкино я бы как никто был заинтересован помочь авторам найти продакшен, выделить на это нужную сумму денег и запустить съемки. А не наоборот. Ведь сейчас на питчинг может прийти только тот режиссер, у которого за спиной есть не только опыт работы в кино, но и продакшен, готовый уже завтра взяться за съемки.

_ Фото: Анна Федорук

Взять второй момент – акцент преимущественно на патриотическое кино. Для меня патриотическое кино – то, которое снято в Украине с украинскими актерами в главных ролях. Но Госкино видит эту концепцию немного искаженно. Я, кстати, уверен, что, если бы фильм «Племя» Мирослава Слабошпицкого подался на питчинг сейчас, то с вероятностью 80% Госкино сказало бы этой ленте «нет». Так как «Племя», откровенно говоря, показывает нашу страну не с самой лучшей стороны – это, во-первых, а во-вторых, эта лента не соответствует нынешним языковым требованиям. Я считаю, это абсурдно, что украинский фильм, обязан быть на украинском или, например, иметь сюжет, в котором происходит косвенное или откровенное прославление нации.

_ Фото: Лилия Маломуж

Давайте возьмем Румынию. Это тоже постсоветская страна, которая также длительный период искала свою нишу в кино. В результате, сегодня много молодых румынских режиссеров снимают ленты, которые критически смотрят на экономическую, социальную или политическую отрасли страны. И кто скажет, что такое кино непатриотическое? Мне кажется, если режиссер способен рефлексировать над проблемами в обществе, предоставляя варианты их решения языком кино, – это лучшее проявление любви к своей стране, а не национальные костюмы, ненависть к «москалям» и портрет Шевченко где-то в углу комнаты главной героини. Тут не надо быть киноэкспертом, чтобы понять, что эта реальность притянута за уши.

О Шапиро

_ Фото: Анна Федорук

Саша Шапиро мне во многом помог, поддержал. Я с ним работал, когда снимал короткометражное кино. Он давал много дельных советов, да и вдохновлял не бросать начатое, звал к себе на съемки, учил снимать на практике, так сказать. Когда я сам решил снять свой первый метр, он сказал, что я могу к нему обращаться за любым советом в любое время – я так и делал. За это ему огромное спасибо.

О дальнейших планах

На данный момент у меня есть несколько проектов, которые я бы хотел запустить в производство. Один из них – фильм про современную Украину, который будет снят в стиле road movie, так как его действие происходит в поезде «Киев-Константиновка», где собираются самые колоритные представители общества – военные, волонтеры и люди с сепаратистскими взглядами, – такой себе срез настоящей Украины.

_ Фото: Лилия Маломуж