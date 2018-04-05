Битва сериалов: «Кондор» против «Джека Райана»

В июне на телеканале Audience вышел сериал «Кондор», а Amazon успела закрыть летний план по триллерам, выпустив 31 августа своего «Джека Райана». Оба шоу – экранизации остросюжетных романов, которые уже адаптировались для большого экрана. Оба рассказывают о даровитых аналитиках ЦРУ и об американской внешнеполитической повестке (в основном ближневосточной).
«Телекритика» решила сравнить получившиеся продукты. Никаких личных симпатий, только святая объективность. Так кто же из экранных агентов достоин вашего времени?
Если бы мы принимали в расчет не только личные заслуги актеров, но и их родословную, то «Кондор» победил бы в этом соревновании с большим отрывом. Сыгравший главную роль в сериале Макс Айронс – сын актера Джереми Айронса («Женщина французского лейтенанта») и актрисы Шинейд Айронс («V значит вендетта»), имеющий к тому же вереницу ирландских теть и дядь, каждый из которых также имеет собственную страницу на «Википедии» и IMDb. Однако сам Макс к своим 32 годам к BAFTA’м и «Золотым глобусам» не приблизился, если не считать карьерными успехами роль в экранизации романа Стефани Майер («Гостья») и… в украинской «Горькой жатве». Последний кинопроект с его участием, «Терминал», провалился в прокате, собрав лишь $620 тыс., и заслужил презрение критиков (22% на RottenTomatoes).
В то же время, недавний режиссерский дебют новоявленного Джека Райяна Джона Красински – хоррор «Тихое место», где он также сыграл одну из главных ролей, – собрал в прокате почти $333 млн и заслужил похвальные 95% на RottenTomatoes. За счет одной лишь своей роли в ситкоме «Офис» он – звездное лицо для любого сериала, а не просто смазливое личико (Макс, ничего личного). 1:0 в пользу «Джека Райана».
Но помимо первых лиц сериалов, стоит взглянуть и на старую гвардию, которую нынче принято брать на роли второго плана. Козырь «Кондора» – Уильям Херт, который в 80-х успел отметиться у целого ряда культовых auteurs, а нынешнему поколению больше известен как Громовержец Росс в «Мстителях». Его коллега по фильму «Другие ипостаси» Боб Балабан тоже снялся в сериале, но и он, и звезда романтических комедий 90-х Мира Сорвино – актеры калибром поменьше. Увы, в «Джеке Райане» вы не увидите и таких – даже функционеры ЦРУ там сплошь молодые да ранние. Самое знаменитое имя в актерском составе – Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона»), так что благодаря Херту «Кондор» уравнивает счет – 1:1.
Задолго до релиза «Джека Райана» Джон Красински, который также выступил одним из продюсеров сериала, заявил, что у шоу будет «бюджет полнометражного фильма». По данным инсайдеров, один эпизод «Джека Райана» обходился Amazon в $8 млн, так что 8-серийный первый сезон имеет общий бюджет примерно в $64 млн. Что ж, до широкоэкранных боевиков не дотягивает (для сравнения, бюджет фильма «Миссия невыполнима: Фоллаут» – $178 млн), но яростный – и очевидно дорогой – маркетинг «Джека Райана» не уступал полнометражным боевикам. Благодаря своеобразному парку развлечений имени Джека Райана на Комик-коне в Сан-Диего мы даже включили его в подборку лучших маркетинговых ходов августа.
AT&T хранит бюджет «Кондора» в тайне, но даже беглый взгляд позволяет понять, что он куда скромнее, чем у детища Amazon. К чести маркетологов, они предложили зрителям поучаствовать в «иммерсивных играх» по мотивам «Кондора» еще в марте, на фестивале SXSW. Кампании сериалов были в целом похожи – нужно было в роли спецагента пройти ряд испытаний, – но площадка «Кондора» с детекторами лжи явно не дотягивала до масштабов «Джека Райана», где посетителям предлагалось прыгнуть в VR-шлеме из (почти) настоящего вертолета. 2:1 в пользу Amazon.
Оба сериалы сняты по мотивам популярных шпионских романов: в случае с «Кондором» это «Шесть дней Кондора» Джеймса Грэди, а «Джек Райан» полагается на наследие целых 20 книг знаменитого автора триллеров Тома Клэнси. При этом он не является экранизацией в полном смысле слова: Джек Райан – герой эпохи Рейгана, а действие сериала происходит в наши дни, так что вместо советских шпионов (см. «Охоту за "Красным октябрем"», где Райана сыграл Алек Болдуин) или ИРА (см. «Игры патриотов» с Харрисоном Фордом) герою Красински придется столкнуться с радикальными исламистами и прочими врагами США 2010-х. Тем не менее, «канон» романов Клэнси сохранился, и сериал верен им если не дословно, то по духу.
«Кондор» 70-х получил аналогичный апдейт: агента Джо Тернера теперь заботит не вопрос «что мы делаем у них» (возможность вторжения на Ближний Восток ради энергоносителей), а «что они делают у нас» (планируют новый 9/11, конечно). Невозможность докопаться до «глубинного правительства» и несоизмеримость государственной машины с усилиями даже самого талантливого разведчика-отщепенца также сохранились в сценарии: именно они составляли сердцевину оригинала, так что и «Кондор», и «Джек Райан» получают здесь по одному баллу – 3:2.
Помимо упомянутых Форда и Болдуина, Джека Райана в кино играли Бен Аффлек и Крис Пайн. Вопреки варьирующемуся качеству фильмов вселенной Джека Райана, все ленты славно окупились в прокате, а «Охота за "Красным октябрем"» (собравшая впечатляющие по меркам 1990 года $200 млн) и «Прямая и явная угроза» ($215 млн) даже номинировались на «Оскар» в технических категориях. Но поворотными для жанра шпионского триллера они не стали; на это не претендует и новый сериал Amazon.
А вот «Три дня Кондора» 1975 года был настоящей культурной вехой. Фильм хвалили не только за образцовых героя и злодея (Роберт Редфорд и Макс фон Сюдов соответственно), но и за ряд сцен, оммаж которым сейчас можно встретить в каждом втором интеллектуальном триллере – вроде работающей техники в офисе, всех живых обитателей которого расстреляли. В него влюбились теоретики постмодернизма Фредрик Джеймисон и Жан Бодрийяр, а философ Василий Руднев включил фильм в свой «Словарь культуры XX века». «Кондор» 2018-го не смог приблизиться к предшественнику даже на расстояние пушечного выстрела – ни в плане стиля, ни тем более в плане культурной значимости, но это было вполне предсказуемо. Счет остается 3:2.
И Amazon, и AT&T известны своей нелюбовью к обнародованию рейтингов. Тем не менее, оба сериала были продлены на 2 сезон, так что вряд ли цифры были удручающими. Но разрыв в количестве потенциальных зрителей очевиден: на официальном канале Prime Video трейлер «Джека Райана» набрал 15 млн просмотров, тогда промо «Кондора» на канале Audience привлекло лишь 133 тыс. человек. На RottenTomatoes за последнего проголосовали 82% критиков, а за «Джека Райана» – 72%, причем влиятельные издания его в основном ругали («"Джек Райан" похож на патриотический кошмар» – Vanity Fair). Релиз обоих сериалов, впрочем, был далек от фурора, поэтому мы набросим каждому еще по одному честному баллу и подведем итог: 4:3 в пользу бровей Джона Красински. Если к следующему сезону Макс Айронс научится так же виртуозно шевелить своими, мы непременно объявим ничью.