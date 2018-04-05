Битва сериалов: «Кондор» против «Джека Райана»

Если бы мы принимали в расчет не только личные заслуги актеров, но и их родословную, то «Кондор» победил бы в этом соревновании с большим отрывом. Сыгравший главную роль в сериале Макс Айронс – сын актера Джереми Айронса («Женщина французского лейтенанта») и актрисы Шинейд Айронс («V значит вендетта»), имеющий к тому же вереницу ирландских теть и дядь, каждый из которых также имеет собственную страницу на «Википедии» и IMDb. Однако сам Макс к своим 32 годам к BAFTA’м и «Золотым глобусам» не приблизился, если не считать карьерными успехами роль в экранизации романа Стефани Майер («Гостья») и… в украинской «Горькой жатве». Последний кинопроект с его участием, «Терминал», провалился в прокате, собрав лишь $620 тыс., и заслужил презрение критиков (22% на RottenTomatoes).

В то же время, недавний режиссерский дебют новоявленного Джека Райяна Джона Красински – хоррор «Тихое место», где он также сыграл одну из главных ролей, – собрал в прокате почти $333 млн и заслужил похвальные 95% на RottenTomatoes. За счет одной лишь своей роли в ситкоме «Офис» он – звездное лицо для любого сериала, а не просто смазливое личико (Макс, ничего личного). 1:0 в пользу «Джека Райана».