Комедия «Изи» получила приз на кинофестивале в Локарно

Украинско-итальянская комедия «Изи» одержала победу в номинации «Лучший актер» по версии швейцарских независимых кинокритиков международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария). Об этом сообщается на Facebook-странице кинокомпании MMD.
Таким образом, приз получил Николя Ночелла, сыгравший в фильме главную роль.
В целом, как отмечают в MMD, на фестивале комедия получила большой зрительский успех, в связи с чем программная дирекция Locarno film festival организовывала дополнительный показ.
Напомним, фильм «Изи» вошел в конкурсную программу кинофестиваля сразу в пяти номинациях. Кроме того, на фестивале состоялась его мировая премьера.Премьера же в Украине запланирована на 14 сентября.
Фото: Facebook Nicola Nocella