ТЕЛЕКРИТИКА

Комедия «Изи» получила приз на кинофестивале в Локарно

Культура

Украинско-итальянская комедия «Изи» одержала победу в номинации «Лучший актер» по версии швейцарских независимых кинокритиков международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария). Об этом сообщается на Facebook-странице кинокомпании MMD.

Таким образом, приз получил Николя Ночелла, сыгравший в фильме главную роль.

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В целом, как отмечают в MMD, на фестивале комедия получила большой зрительский успех, в связи с чем программная дирекция Locarno film festival организовывала дополнительный показ.

Напомним, фильм «Изи» вошел в конкурсную программу кинофестиваля сразу в пяти номинациях. Кроме того, на фестивале состоялась его мировая премьера.Премьера же в Украине запланирована на 14 сентября.

Фото: Facebook Nicola Nocella

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