Комедия «Изи» получила приз на кинофестивале в Локарно

В целом, как отмечают в MMD, на фестивале комедия получила большой зрительский успех, в связи с чем программная дирекция Locarno film festival организовывала дополнительный показ.

Напомним, фильм «Изи» вошел в конкурсную программу кинофестиваля сразу в пяти номинациях. Кроме того, на фестивале состоялась его мировая премьера.Премьера же в Украине запланирована на 14 сентября.

Фото: Facebook Nicola Nocella