Комедия «Изи» победила на кинофестивале во Франции

Украинско-итальянский фильм «Изи» режиссера Андреа Маньяни, созданный при поддержке Госкино, получил Гран-при крупнейшего фестиваля итальянского кино за пределами Италии 35 Annecy Cinema Italien (Франция).
Кроме того, как сообщает пресс-служба Госкино, вместе с наградой лауреаты Гран-при фестиваля обязательно попадают в широкий прокат во Франции.
"«Изи» – идеальный пример провозглашенных фестивалем программных целей. Веселый «роуд-муви», путь которого ведет из Италии в Украину, прежде всего об открытии самого себя из-за встречи с другой культурой. Таким образом, Гран-при жюри определяет по авторам оригинальность и исключительное воображение в подходе к серьезной теме", – написано в выпуске фестивальной газеты, посвященной лауреатам фестиваля.
Напомним, «Изи» – комедия, рассказывающая о приключениях депрессивного 40-летнего итальянца Исидоро (Изи), бывшего красавца и успешного пилота-автогонщика, который опустился на самое дно отчаяния и, будучи даже не в состоянии покончить с собой, вынужден подчиняться старшему брату. И вот Изи должен выполнить задание своего брата – привезти из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского работника. В украинский прокат фильм вышел 14 сентября.
Статьи по теме
- «Жовтень» покажет «Иней», «Кроткую» и «Квадрат» в рамках Дня арт-кино Европы
- Бокс-офис комедии «Изи» за первую неделю проката составил 700 тыс. грн
- Комедия «Изи» получила приз на кинофестивале в Локарно
- Вышел трейлер украинско-итальянской комедии «Изи»
- Украинско-итальянская комедия «Изи» выйдет в прокат 14 сентября